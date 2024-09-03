DSÖ: Gazze'de aşılama planlanandan hızlı ilerliyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze'de başlattığı aşı kampanyası şu ana kadar planlanandan hızlı ilerliyor. DSÖ Gazze'nin orta kesimlerinde 161 binden fazla çocuğa ilk doz polio aşılarının yapıldığını duyurdu. Bugün için hedef 150 binin biraz üstüydü.

Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez çocuk felcine yol açan polio virüsünün tespit edilmesinin ardından 1 Eylül'de aşı kampanyası başlatılmıştı.

İsrail ve DSÖ arasındaki uzlaşı gereği Gazze'nin orta kesimlerinde çatışmalara sabah 06:00'dan öğleden sonra 14:00'a kadar ara veriliyor. Kampanyanın başlamasından hemen önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu aşılama için verilen "insani aranın" bir ateşkes olmadığını özellikle vurgulamıştı.

Bölgede aşılama süreci yarın tamamlanacak. Gönüllüler sonraki üç gün güneydeki Han Yunus'ta, 9 Eylül'den itibaren de kuzeyde 10 yaş altı çocukların aşılamasını yapacak.

DSÖ yaklaşık 2 bin 100 gönüllünün katıldığı operasyonun 10 gün içinde tamamlanmasını hedefliyor. Gazze genelinde 10 yaş altı nüfusun yüzde 90'ına karşılık gelen 640 bin çocuğun aşılanması planlanırken güneyde 340 bin, kuzeyde ise 150 bin doz aşı dağıtılmak üzere hazırlandı.

Sağlık yetkilileri yüzbinlerce kişinin derme çatma çadırlarda sıkışık bir alanda yaşadığı Gazze'de olası bir salgından endişe ediyor. Virüs kanalizasyon ve kirli su aracılığıyla yayılıyor. Aylardır kesintisiz süren İsrail bombardımanı Gazze'de altyapıyı yok etti, su kaynakları kirlendi.

DSÖ ve İsrail arasında dört hafta sonra yapılması gereken ikinci doza dair bir anlaşma ise henüz duyurulmadı. İkişer damla ağızdan verilerek uygulanan aşının etkili olabilmesi için ikinci doz gerekiyor. Uzuvlarda deformasyona ve felce yol açabilen çocuk felci ölümcül olabiliyor. Virüs genelde beş yaş altı çocukları etkiliyor.

dpa,AFP / MUK,HT

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