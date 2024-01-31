DSÖ: Gazze halkı açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani yardım kesintileri nedeniyle Gazze halkının "açlıktan ölmekte" olduğunu duyurarak uluslararası toplumu uyardı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) verilen mali yardımların kesilmesinin "feci sonuçlar doğuracağını" dile getirdi.

Başka hiçbir kuruluşun Gazze'deki 2 milyon 200 bin insana acilen ihtiyaç duydukları ölçekteki yardımları ulaştırma kapasitesine sahip olmadığının altını çizen Ghebreyesus, UNRWA'ya mali yardımlarını durdurma kararı alan ülkelere, "Bu kararlarını gözden geçme çağrısı yapıyoruz" diye seslendi.

Risk gün geçtikçe artıyor

İsrail, 12 UNRWA çalışanının, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan terör saldırısına katıldığı iddiasını gündeme taşımıştı. Bunun üzerine aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkeler, BM'nin yardım ajansına verdikleri mali yardımları durdurma kararı almıştı.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, "Bu Gazze halkı için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracaktır" derken, halihazırda bölgeye yardım göndermekte büyük güçlük çekmekte olduklarını ve bölgedeki DSÖ çalışanlarının, gıda ve ilaç kıtlığı ile karşı karşıya oldukları bilgisini kendileriyle paylaştığını duyurdu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua/picture alliance

"100 bini aşkın Gazzeli ya ölü, ya yaralı, ya da kayıp ve öldü sayılıyor" ifadelerini kullanan DSÖ Başkanı, "Açlık riski çok yüksek, süren çatışmalar ve insani yardımları ulaştırmakta yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu risk her geçen gün daha da artıyor" dedi.

DSÖ Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan: "Gazze halkı açlıktan ölüyor"

Ryan, Gazze'deki Filistinlilerin, "Devasa boyutta bir felaketin tam ortasında olduklarını" vurgulayarak, beslenme yetersizliğinin, barınamama ve soğuk havaya maruz kalma ile birleşmesi sonucu, özellikle çocuklarda büyük salgınlar görüldüğünü aktardı.

Guterres: UNRWA Gazze'ye yardımların belkemiği

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM'deki bir komite toplantısında yaptığı konuşmada, "Gazze'deki insani yardım sistemi çöküyor" dedi.

UNRWA için, "Gazze'ye yapılan yardımların bel kemiği" tanımını kullanan Guterres, ajansın bazı çalışanları hakkındaki iddialar hakkında, "Ben de bu suçlamalar karşısında dehşete düştüm" ifadelerini kullandı.

Antonio Guterres: "Gazze’deki insani yardım sistemi çöküyor." Fotoğraf: Shannon Stapleton/REUTERS

Söz konusu iddialar üzerine mali yardımları durdurma kararı alan ülkelerin kaygılarını dinlemek için temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Guterres, kaygıları gidermek üzere attıkları adımlar hakkında da bu ülkeleri bilgilendirdiğini aktardı.

Ölü sayısı artmaya devam ediyor

Bu arada İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısı sonrasında Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. İsrail ordusu, Çarşamba günü de Gazze'yi hava bombardımanlarıyla hedef aldı.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 150 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısının da 26 bin 500'ü aştığını açıkladı. Çatışmalarda bugüne kadar 65 bin 949 kişinin yaralandığını duyuran bakanlık, hayatını kaybedenlerin yüzde 75'inin kadın, çocuk ve yaşlı olduğuna dikkat çekti.

Savaş, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’i hedef aldığı, 850’si sivil 1200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında başlamıştı.

AFP,dpa / DA,ET

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