 DSÖ: Günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldı | DÜNYA | DW | 19.06.2020

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DÜNYA

DSÖ: Günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldı

DSÖ, koronavirüs salgını başladığından bu yana 150 bin vaka ile günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldığını açıkladı. İtalya’da bir araştırma Aralık ayında atık sularda virüs bulunduğunu ortaya koydu.

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Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı tüm dünyada 8,5 milyona ulaşırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgınının başlangıcından bu yana dün 150 bin vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Örgüt, vakaların yarıya yakınının Amerika kıtasında olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün Cenevre'deki merkezinde Cuma günü yaptığı basın toplantısında "Dünya yeni ve tehlikeli bir evrede" ifadelerini kullandı. İnsanların evde olmaktan sıkıldığını anladığını belirten Ghebreyesus virüsün hala hızlı bir şekilde yayıldığı uyarısında bulundu ve herkesi sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı. Ghebreyesus "Virüs hala hızla yayılıyor, hala ölümcül ve birçok insan hala (virüse karşı) duyarlı" dedi.

DSÖ Başkanı yeni vakaların yarıya yakınının tespit edildiği Amerika kıtası haricinde Güney Asya ve Ortadoğu'da da yeni vaka sayılarında önemli artış kaydedildiğini açıkladı.

DSÖ uzmanı Mike Ryan da Brezilya'daki duruma işaret ederek koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 230 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ryan Brezilya'daki vakaların yüzde 12'sinin sağlık personeli olduğunu kaydetti. Brezilya toplam vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Salgında şu ana kadar dünyada toplam 450 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

Italien Bergamo | Coronakrise: Rückkehr zum Alltag

Koronavirüs İtalya’ya Aralık'ta geldi

Öte yandan İtalya'da bilim insanları Aralık 2019'da Torino ve Milano'dan alınan atık su örneklerinde yeni tür koronavirüse rastlandığını açıkladı. Bu bulgu Çin ilk vakayı tespit ettiğini henüz açıklamadan önce virüsün İtalya'nın kuzeyinde mevcut olduğuna işaret ediyor.

İtalya'da Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Ekim 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında alınan 40 atık su örneğini incelediği ve iki kentte 18 Aralık'ta alınan örneklerde koronavirüse rastlandığı belirtildi.

İtalya'da Ulusal Sağlık Enstitüsü uzmanlarından Giuseppina La Rosa "Bu araştırma virüsün İtalya'da dolaşıma çıkmasının başlangıcını anlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

İtalya toplam vaka sayısında Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci sırada, dünya genelinde ise sekizinci sırada yer alıyor.

Reuters, AP /SSB, BK

©DeutscheWelleTürkçe

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