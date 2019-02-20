DSÖ: Dijital reklamlar çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dijital medyada çocuk ve gençlere yönelik sağlıksız gıda pazarlanması ile ilgili hazırladığı son raporda, medyada yapılan gıda pazarlamasının çocukların beslenme bilgilerini, tercihlerini ve algılarını etkilediğine vurgu yapıldı. Raporda internette giderek daha fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin, bu sırada sağlıksız gıdalarla ilgili reklam bombardımanına maruz kaldığına dikkat çekildi.

DSÖ Avrupa Birimi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada yetkililere daha etkin önlemler alabilmek için, çocuk ve gençlerin internet kullanma alışkanlıkları ile firmaların reklam stratejileri konusunda daha fazla bilgi edinmeleri çağrısında bulunuldu. Söz konusu rapor, geçen yıl Temmuz ayında sağlıksız ürünlerin dijital medya üzerinden çocuk ve gençlere pazarlanması ile ilgili düzenlenen bir sempozyuma dayanıyor.

Açıklamada yetişkinleri kalp hastalıkları, kanser ve şişmanlıktan korumak için; çocuk ve genç yaştaki internet kullanıcıların maruz kaldıkları sağlıksız besin maddesi reklamlarından korumanın önemine dikkat çekildi. Bu bağlamda özellikle aşırı şeker, tuz ve yağ içeren atıştırmalıkların taşıdığı tehlikeye vurgu yapıldı.

Örgüte göre, çocuk ve gençlerin sağlıksız ürünler konusunda dijital medyanın etkisinde kaldığını doğrulayan veriler gün geçtikçe artıyor.

DSÖ, Avrupa bölgesindeki ölümlerin yüzde 86'sının bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığına da dikkat çekti. Söz konusu bölge AB ülkeleri, Rusya, Türkiye, İsrail, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da aralarında olduğu 53 ülkeden oluşuyor.

İnternetten alış veriş yapıyorlar

Dünya Sağlık Örgütü İngiltere'de yapılan bir araştırmaya da dikkat çekti. Söz konusu araştırmaya göre, 13-17 yaşları arasındaki çocukların dörtte üçünü sosyal medyada markaları takip edip, beğeniyor. Bu çocukların yüzde 57 uygulama ve online oyunlarda alışveriş yapıyor.

Örgüt, alkol üreticilerinin kullanıcıları sayfalarına davet etmesi veya içerik paylaşması halinde bunun özellikle gençleri etkileyebileceği uyarısında bulundu. DSÖ pek çok ülkede dijital medya reklamlarına televizyon reklamlarından daha fazla para harcandığına da dikkat çekti.

DSÖ'ye göre yetkililer kullanıcıların profili, hangi sosyal medya mecralarını kullandıkları, hangi yaş grubundan kullanıcıların ne zaman online olduğu gibi detaylı kullanıcı bilgilerine sahip değil. Ayrıca firmaların reklam stratejileri konusunda da çok az şey biliniyor. Örgüt, hükümetlerin söz konusu bu bilgilere sahip olmasının, çocuk ve gençleri koruma konusunda daha etkin adımlar atabilmelerine olanak sağlayacağının altını çizdi.

DW,dpa/BW,DÇÜ

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