 DSÖ: Dijital reklamlar çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor | YAŞAM | DW | 14.03.2019

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YAŞAM

DSÖ: Dijital reklamlar çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, çocuk ve gençler internette maruz kaldıkları sağlıksız gıda reklamı bombardımanından olumsuz etkileniyor. Örgüt hükümetlere harekete geçme çağrısı yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dijital medyada çocuk ve gençlere yönelik sağlıksız gıda pazarlanması ile ilgili hazırladığı son raporda, medyada yapılan gıda pazarlamasının çocukların beslenme bilgilerini, tercihlerini ve algılarını etkilediğine vurgu yapıldı. Raporda internette giderek daha fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin, bu sırada sağlıksız gıdalarla ilgili reklam bombardımanına maruz kaldığına dikkat çekildi.

DSÖ Avrupa Birimi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada yetkililere daha etkin önlemler alabilmek için, çocuk ve gençlerin internet kullanma alışkanlıkları ile firmaların reklam stratejileri konusunda daha fazla bilgi edinmeleri çağrısında bulunuldu. Söz konusu rapor, geçen yıl Temmuz ayında sağlıksız ürünlerin dijital medya üzerinden çocuk ve gençlere pazarlanması ile ilgili düzenlenen bir sempozyuma dayanıyor.

Açıklamada yetişkinleri kalp hastalıkları, kanser ve şişmanlıktan korumak için; çocuk ve genç yaştaki internet kullanıcıların maruz kaldıkları sağlıksız besin maddesi reklamlarından korumanın önemine dikkat çekildi. Bu bağlamda özellikle aşırı şeker, tuz ve yağ içeren atıştırmalıkların taşıdığı tehlikeye vurgu yapıldı.

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Almanya’da DAK sağlık sigortası tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 450 bin genç ve çocuk, aşırı bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı duygusal sorunlar yaşıyor. (05.03.2019)

On yılı kapsayan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Buna göre Almanya'da her yedi çocuktan biri obez. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları düşük gelirli ailelerin çocuklarında daha sık görülüyor. (17.03.2018)

Almanya'daki tüketiciyi koruma örgütü foodwatch, çocuklar için sağlıksız gıda maddelerinin reklamının yapılmamasını istiyor. Örgütü göre, sağlıksız beslenmeye teşvik eden bu reklamlar yasaklanmalı. (10.09.2015)

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 11 Ekim Dünya Obeziteyle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, çocuk ve gençler arasında obezitenin geçen 42 yılda 10 kat arttığına dikkati çekildi. (11.10.2017)

Örgüte göre, çocuk ve gençlerin sağlıksız ürünler konusunda dijital medyanın etkisinde kaldığını doğrulayan veriler gün geçtikçe artıyor.

DSÖ, Avrupa bölgesindeki ölümlerin yüzde 86'sının bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığına da dikkat çekti. Söz konusu bölge AB ülkeleri, Rusya, Türkiye, İsrail, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da aralarında olduğu 53 ülkeden oluşuyor.

İnternetten alış veriş yapıyorlar

Dünya Sağlık Örgütü İngiltere'de yapılan bir araştırmaya da dikkat çekti. Söz konusu araştırmaya göre, 13-17 yaşları arasındaki çocukların dörtte üçünü sosyal medyada markaları takip edip, beğeniyor. Bu çocukların yüzde 57 uygulama ve online oyunlarda alışveriş yapıyor.

Örgüt, alkol üreticilerinin kullanıcıları sayfalarına davet etmesi veya içerik paylaşması halinde bunun özellikle gençleri etkileyebileceği uyarısında bulundu. DSÖ pek çok ülkede dijital medya reklamlarına televizyon reklamlarından daha fazla para harcandığına da dikkat çekti.

DSÖ'ye göre yetkililer kullanıcıların profili, hangi sosyal medya mecralarını kullandıkları, hangi yaş grubundan kullanıcıların ne zaman online olduğu gibi detaylı kullanıcı bilgilerine sahip değil. Ayrıca firmaların reklam stratejileri konusunda da çok az şey biliniyor. Örgüt, hükümetlerin söz konusu bu bilgilere sahip olmasının, çocuk ve gençleri koruma konusunda daha etkin adımlar atabilmelerine olanak sağlayacağının altını çizdi.

DW,dpa/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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