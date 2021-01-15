DSÖ: Dünya feci bir ahlaki iflasın eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısının zengin ve yoksul ülkeler arasında adil bir şekilde paylaşılmamasını eleştirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, refah düzeyi yüksek en az 49 ülkenin şu ana dek toplam 39 milyon doz aşıya sahip olurken, gelir düzeyi en düşük ülkeye ulaşan doz sayısının sadece 25 olduğunu söyledi. Tedros, pazartesi günü DSÖ'nün yürütme konseyi toplatısının açılışında yaptığı konuşmada, yoksul bir ülkeye sadece 25 doz aşı gönderilmesini "Açıkça söylemeliyim: Dünya feci bir ahlaki iflasın eşiğinde" sözleriyle değerlendirdi.

Bütün hükümetlerin aşılamada kendi sağlık çalışanları ve yaşlı nüfusuna öncelik vermek istemesinin "doğru" olduğunu ifade eden Tedros, "Ancak zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı nüfustan önce aşılanması doğru değil" şeklinde konuştu.

Aşı üreten şirketler ile zengin ülkeler arasındaki ikili sözleşmelerin sayısının arttığını belirten Tedros, geçen yıl 44 sözleşmeye imza atılırken, bu yılın ilk günlerinde imzalanan sözleşme sayısının 12 olduğunu ifade etti. Tedros, "Önce ben" tutumunun yoksul ülkelerdeki nüfusun yanı sıra küresel koronavirüs salgınının süresini de artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Aşı tedariğini güvence altına alan zengin ülkelere çağrıda bulunan Tedros, verdikleri vaatleri yerine getirmelerini ve koronavirüs aşısının adil bir şekilde dağıtımını öngören Covax girişiminde yer alan 92 ülke ile aşıları paylaşmalarını istedi.

AP,dpa / JD,ET

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