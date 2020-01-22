DSÖ Corona için acil durum ilan etmedi

Corona virüsünün giderek yayılması nedeniyle Cenevre’de toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası alanda acil durum ilan edilmesine henüz gerek duyulmadığını açıkladı.

Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus DSÖ’nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Başkan Çin dışında başka bir ülkede virüsün insandan insana geçtiği konusunda bir kanıt bulunmadığını, bu nedenle uluslararası alanda acil durum ilan edilmediğini ifade etti.

Çin'de giderek yayılıyor

Çin'de akciğer hastalığına neden olan Corona virüsünden ilk kez virüsün ortaya çıktığı Hubei vilayeti dışında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Çinli yetkililer Pekin'e sınır olan Hebei vilayetinde 80 yaşında bir erkeğin virüs yüzünden öldüğünü duyurdu. Böylece Çin'de Corona virüsünün yol açtığı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Çin'de virüsten ölen 17 kişinin tamamı Hubei vilayetindendi. Virüse ilk kez Hubei vlayetindeki Vuhan kentinde bir hayvan pazarında rastlanmıştı. Çin'de virüse yakalananların sayısı ise 700'e yaklaştı. Virüsün rastlandığı Vuhan ve Huanggang kentleri karantina altına alındı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Vuhan ve Vuhan yakınlarındaki Huanggang'a toplu taşımayı durdurma kararı aldı. Bu iki kente uçak, otobüs, tren ve feribot seferlerini durduruduğu bildirildi. Kent sakinlerine mecbur kalmadıkça kenti terketmemeleri çağrısı yapıldı.

Çin Maliye Bakanlığı virüsün ortaya çıktığı Hubei vilayetine virüsle mücadele için 130 milyon euro ayrıldığını açıkladı. Vuhan'da Corona virüsüne yakalanan hastalar için özel bir kliniğin açılması planlanıyor. Yetkililer kliniğin altı gün içinde hizmete geçeceğini duyurdu.

Havaalanlarında denetim yapılıyor

Yeni yıl kutlamaları iptal edildi

Başkent Pekin'de kamuya açık yeni yıl etkinlikleri Corona nedeniyle iptal edildi. Çin'de kullanılan takvime göre yeni yıl 25 Ocak'ta başlıyor. Çin medyasına göre Çin demiryolları virüsün yayılmasının engellenmesi için, daha önce tren bileti alanlara seyahatlerini iptal etmeleri halinde para iadesi yapılacağını açıkladı.

Virüse Çin'ın dışında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve ABD'de rastlanmıştı. Bugün bu ülkelere Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan da eklendi. Vietnam'da Sağlık Bakanlığı iki Çin vatandaşında Corona tespit edildiğini doğruladı. Medyada yer alan haberlere göre İskoçya'da da dört şüpheli vakaya rastlandı. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü bu kişilere yapılan testlerin henüz pozitif çıkmadığını belirtti. Birçok ülkede havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı, Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Çin'e ait havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu, Çin'den gelen tüm yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını belirtti.

Virüse karşı ilaç araştırılıyor

Virüse karşı ilaç geliştiriliyor

Corona virüsüne karşı üç ayrı uzman ekibi ilaç geliştirilmesi için çalışıyor. Çok sayıda hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AB Komisyonu, araştırma kuruluşları, aşı üreticileri ve özel girişimcilerin yer aldığı Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) haziran ayına kadar klinik testlerine hazır bir ilaç geliştirmenin amaçlandığını duyurdu.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin'de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong'da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.

DW, rtr, dpa / HT, TY

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