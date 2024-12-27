DSÖ Başkanı Yemen'de mahsur kaldı

İsrail savaş uçakları Yemen'i bombaladı, saldırıdan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Birleşmiş Milletler (BM) personeli de etkilendi.

Yemen'de Husi ayrılıkçıların kontrolündeki başkent Sanaa ve 200 kilometre batısındaki sahil kenti El Hudeyde saldırılara hedef oldu. Yemen basınına göre bombardımanda Sanaa Havalimanı ile askeri üs ve enerji tesisleri hedef alındı.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ghebreyesus, havalimanı bombalandığı sırada burada uçağa binmeye hazırlandıklarını söyledi, mürettebattan bir kişinin yaralandığını bildirdi.

"Trafik kontrol kulesi, bekleme salonu ve pist zarar gördü" diyen Ghebreyesus Yemen'den ayrılabilmek için havalimanındaki hasarın onarılmasını beklemeleri gerekeceğini kaydetti.

Açıklamasına göre DSÖ Başkanı, BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin serbest bırakılmasına ve ülkedeki insani durumun değerlendirilmesine yönelik görüşmeler için Yemen'de bulunuyordu.

BM sözcüsü Stephanie Tremblay saldırıda bir BM personelinin ağır yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus ve beraberindekilerin havalimanından ayrılarak Sanaa'ya döndüğünü belirten sözcü, yaralı personelin hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Sözcü Tremblay heyetin Yemen'den ne zaman ayrılacağının ise havalimanında yapılacak hasar tespit çalışmasının sonuçlarına bağlı olduğunu kaydetti.

İsrail saldırısında havalimanında bulunan en az üç kişi öldü.

İsrail ordusu Yemen'de vurulan noktaların İran'dan silah kaçırmak için kullanıldığını öne sürdü. BM ise havalimanının ülkeye insani yardımların girişi için önemli olduğunu kaydetti.

Havalimanı saldırısıyla Sanaa gökyüzüne yükselen dumanlar Fotoğraf: Osamah Abdulrahman/AP/picture alliance

İsrail basını: ABD'nin bilgisi vardı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Guterres Husiler ve İsraili uluslararası hukuka saygı duymaya, siviller ve insani yardım çalışanlarını korumaya çağırdı.

İsrail ordusu haber ajansı AP'ye yaptığı açıklamada DSÖ Başkanı veya diğer BM personelinin orada olduğunu bilmediklerini söyledi.

İsrail basınına göre saldırı öncesinde ABD bilgilendirilmişti.

Yemen bombardımanı Husilerin Cumartesi günü Tel Aviv'e düzenlediği ve 16 kişinin yaralandığı füze saldırısını izliyor.

Husiler İsrail'in dünkü bombardımanının ardından gece saatlerinde yeni bir saldırı girişiminde daha bulundu, İsrail ordusu Yemen'den atılan füzenin ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "İran'ın kötülük ekseninden bu dalı kesmekte kararlıyız" dedi, bu hedefe ulaşana kadar saldırıların süreceğini kaydetti.

İran destekli Husiler Gazze savaşının başından beri füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Husiler ayrıca İsrail'e mal taşıdığı iddiasıyla bölgedeki ticari gemileri de hedef alıyor. İsrail uçakları daha önce de Yemen'e hava saldırısı düzenlemişti. ABD ve İngiltere de deniz ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle aylardır Yemen'de Husi hedeflerini bombalıyor.

Eylül 2014'te başkenti ele geçiren Husiler Yemen topraklarının büyük bölümünü kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran destekli Husilere karşı Mart 2015'te başlattığı hava saldırıları başarısız oldu. Riyad yönetimi Yemen'deki insani durumun kötüleşmesiyle uluslararası toplumun artan baskısı üzerine 2022'de Husilere yönelik saldırılarını büyük ölçüde azalttı.

AP,AFP / MUK,EC

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