 DSÖ: ABD koronavirüsün merkezi haline gelebilir | DÜNYA | DW | 24.03.2020

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DÜNYA

DSÖ: ABD koronavirüsün merkezi haline gelebilir

ABD’de kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısının "ivme kazandığını" açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, ülkenin virüsün yeni merkezi haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Symbolbild: US-Arbeitsmarkt - Arbeiter (Getty Images/AFP/J. Eisele)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) koronavirüs küresel salgının yeni ağırlık noktası haline gelebileceğini açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris Salı günü, ülkedeki enfeksiyonların "çok büyük ivme ile" yayıldığını ifade etti. Virüsün şu ana kadar ABD'de 42 bini aşkın kişiye bulaştığını kaydeden Harris, son 24 saatte dünyada kayıt altına alınan vakaların yüzde 85’inin Avrupa ve ABD’de olduğunu söyledi. Harris, bu oranın yüzde 40’ının da ABD’den olduğunu kaydetti.

"ABD’deki vaka sayısının ivme kazanarak arttığını görüyoruz“ diyen sözcü, ABD’nin "henüz olmasa da“ virüsün merkezi haline gelme noktasında "potansiyele sahip olduğunu“ söyledi. Harris, "ABD’de çok geniş çaplı bir salgın yaşanıyor ve bu salgın yoğun biçimde genişliyor“ dedi. Harris, ABD’de test yapılması, hastaların izole edilmesi ve virüse yakalanan kişilerin görüştüğü kişilerin tespit edilmesi gibi olumlu gelişmeler olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD’de yurttaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yapan eyalet valilerinin sayısı da giderek artıyor.

Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor

Mevcut rakamlar ve duruma bakıldığında koronavirüs salgınının merkezinin Avrupa olduğu görülüyor. Salı günü itibarıyla Avrupa’da 200 bini aşkın vaka kayıt altına alındı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, TSİ 17:00 itibarıyla İtalya’da 63 bin 927, İspanya’da 39 bin 673, Almanya’da 31 bin 260 ve Fransa’da 20 bin 149 vaka bulunuyor. Aynı veritabanı ve aynı zaman dilimine göre vaka sayısı Çin’de 81 bin 588 ve İran’da 24 bin 811. ABD’de kayıt altına alınan vaka sayısıysa 46 bin 485.

Pandemiden en çok etkilenen ülke İtalya. Dünya çapında koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm oranı İtalya’da kayıt altına alındı. Ancak son günlerde İtalya’da da ölümlerin azaldığı gözlemleniyor. DSÖ Sözcüsü Harris, "İtalya’da umut var. Son iki günde daha az vakanın kayıt altına alındığını ve daha az ölüm yaşandığını görüyoruz. Ancak henüz çok erken“ dedi.

Sözcü, zayıf sağlık sistemlerine sahip ve HIV virüsüne sık rastlanan ülkelerde vaka sayısının giderek artmasından da endişe duyduğunu kaydetti.

Reuters,AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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