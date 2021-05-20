 DSÖ: Aşılar virüsün her varyantına karşı etkili | YAŞAM | DW | 20.05.2021

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YAŞAM

DSÖ: Aşılar virüsün her varyantına karşı etkili

DSÖ, bugüne kadar onaylanmış olan aşıların, virüsün mevcut bütün varyantlarına karşı etkili olduğunu söyledi. Ancak, aşıdan çok şey beklenilmemesi ve tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda uyardı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugüne kadar onaylanmış koronavirüs aşılarının virüsün var olan bütün varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı. Buna rağmen pandemiyle mücadelede tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Kluge, yurt dışı seyahatlerden kaçınılması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Kluge, koronavirüsün bugüne kadar oluşan varyantlarına karşı "mevcut olan ve onaylanan" bütün aşıların cevap verdiğini, varyantlarla mücadelede etkili olduğu çoktan kanıtlanan hijyen ve sosyal mesafe kurallarının da uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Hans Kluge

Hans Kluge

Direktör ayrıca, ilerlemenin kırılgan olduğunu ve geçen seneki hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.

DSÖ yetkilisi, aşıların etkililiğine ilişkin açıklamalarının ardından, aşılardan çok şey beklememek konusunda da uyardı. "Aşılar, tünelin sonundaki ışık olabilir, fakat bu ışıktan kör olmamalıyız" diyen Kluge, var olmaya devam eden virüs tehdidi ve "yeni belirsizlikler" nedeniyle tedbirleri elden bırakmamanın önemine vurgu yaptı. DSÖ Avrupa Kriz Koordinatörü Catherine Smallwood ise "Pandemi bitmedi" uyarısında bulundu.

Aşılama devam ediyor

Dünyada aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa aşılama kampanyası ile ilgili olarak, "Dünyada hem kendi nüfusuna aşı tedariği sağlayabilen, hem de diğerleriyle adil olarak paylaşabilen tek bölgeyiz" ifadesini kullandı. Sadece bu hafta içinde 260 milyon doz aşının Avrupa'da dağıtıldığını belirten Von der Leyen, "Başlangıçta Avrupa'nın aşı programıyla ilgili eleştiriler vardı. Fakat önemli olan AB'nin 450 milyon vatandaşına günden güne aşı tedarik etmiş olması ve Birlik olarak bir araya gelmemiz. Buna dayanarak, AB aşılama kampanyası bir başarıdır" söyleminde bulundu.

 

dpa,AFP,AP / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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