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Çin'de vaka sayılarındaki artış diğer ülkelerde kaygıya neden oluyor
Çin'de vaka sayılarındaki artış diğer ülkelerde kaygıya neden oluyorFotoğraf: cnsphoto via REUTERS
SağlıkÇin

DSÖ, Çin'den koronavirüs verilerini paylaşmasını istedi

3 saat önce

Çin'de korona önlemlerinin kaldırılmasıyla hızla yayılan virüs diğer ülkeleri de endişelendiriyor. DSÖ, Çin'den koronavirüse ilişkin verileri ayrıntılı ve zamanında paylaşmasını istedi.

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Çin'deki koronavirüs dalgası nedeniyle birçok ülke Çin'den gelen yolculara yönelik kontrollerini artırdı. İtalya, İspanya, ABD, Hindistan ve Güney Kore'nin ardından Cuma akşamı da Fransa ve İngiltere, Çin'den gelenlere test zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, Çin sağlık yetkilileri ile Cuma günü yaptığı görüşmede ülkede virüsün yayılması ve enfeksiyonlar konusunda daha ayrıntılı raporlar talep etti. DSÖ'den yapılan açıklamada, Çin'den hastalığın yayılması konusunda virüsün genetik dizilimi, hastaneye yatışlar, ölümler ve aşılama oranları da dahil olmak üzere daha ayrıntılı ve zamanında bilgi paylaşımı yapması talebinin tekrarlandığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ve diğer ülkelere etkin önlemlerin alınması konusunda yardım edebilmek için durumu dikkatle gözlemlemenin ve verilerin zamanında yayınlanmasının önemli olduğu vurgulandı.

Çin'de vaka sayısının artması kaygı yaratıyor

Çin yaklaşık üç yıldır süren tartışmalı sert korona önlemlerini 7 Aralık'ta resmen sonlandırmıştı. Ancak resmi olarak teyit edilmeyen tahminlere göre, ülkede Aralık ayının ilk üç haftasında vaka sayısı 248 milyona ulaşmıştı. Bu Çin nüfusunun yüzde 18'ine tekabül ediyor.

Son olarak Fransa ve İngiltere de, Çin'den gelenlere test zorunluluğu getirileceğini duyurdu
Son olarak Fransa ve İngiltere de, Çin'den gelenlere test zorunluluğu getirileceğini duyurduFotoğraf: Kyodo/picture alliance

Bilim insanları, Çin'deki vaka sayılarındaki hızlı artışın yeni varyantlara yol açabileceği, bunun da diğer ülkelerde hastalığın yeniden yayılmasına neden olabileceği endişelerini dile getiriyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler de Perşembe günü Çin'deki koronavirüs dalgası karşında alınabilecek önlemleri görüşmüş, ancak ortak bir tutum belirlenmemişti. AB Komisyonun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, üye ülkelere gereken önlemleri ulusal düzeyde alma çağrısında bulunmuştu. AB'ye üye ülkelerin temsilcilerinin gelecek hafta içinde konuya ilişkin bir kriz toplantısı yapması bekleniyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, şu aşamada Çin'den Almanya'ya gelecek olanlar için önlemlerin artırılmasına gerek olmadığını, Avrupa düzeyinde koordineli bir çözümün önemli olduğunu belirtti. Avrupa havalimanlarında varyantların sıkı bir şekilde gözlemlenmesi gerektiğini kaydeden Lauterbach, varyantlara ilişkin verilerin Çin'den güvenilir bir şekilde elde edilemediğine dikkat çekti.

dpa/JD, GY

 

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