DSÖ Çin'de artan hastalıklarla ilgili bilgi istedi

DSÖ, Çin'den daha çok çocuklarda görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış sebebiyle resmi bilgi talebinde bulundu. Çin ise bunun rutin kontrol olduğunu söylüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri 13 Kasım'da yaptıkları bir basın toplantısında solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarında artış olduğunu söylemişti. Yetkililer, bu artışı COVİD-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından grip, genellikle çocukları etkileyen yaygın ve bakteriyel enfeksiyon, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve COVİD-19'a neden olan patojenlerin tekrar dolaşıma girmelerine bağlamıştı.

Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Çin'den konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılması talebinde bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde 2019 sonunda ortaya çıkan COVİD-19'un ardından hem Çin hem de DSÖ vakalara ilişkin şeffaf raporlama yapmadıkları eleştirilerine maruz kalmıştı.

Zatürre kümeleri görüldü

DSÖ, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in kuzeyinde çocuklarda teşhis edilemeyen zatürre kümeleri görüldüğüne dikkat çekildi. DSÖ, bunların daha önce Çinli yetkililer tarafından bildirilen solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışla mı yoksa başka hastalıklarla mı ilişkili olduğunun netleşmediğini belirtti.

DSÖ, Çin'den çocuklar arasında olan salgınlara ilişkin laboratuvar sonuçlarının yanı sıra epidemiyolojik ve klinik bilgilerinin de talep edildiğini ifade etti.

Çin'de bir devlet hastanesi (arşiv) Fotoğraf: File Photo/REUTERS

Ayrıca Çin'den bilinen patojenlerin dolaşımındaki eğilimler ve sağlık sistemleri üzerindeki yükle ilgili daha fazla bilgi talep edildi. DSÖ, çeşitli ağlar ve ortak çalışmalar sayesinde Çin'deki bilim insanlarıyla iletişim halinde olduklarını da kaydetti. Çin makamları ise ise istenen bilgilerin "rutin" olduğunu söyledi.

Üç yıl önceye kıyasla artış

Çinli yetkililerin geçen haftaki basın toplantısında tanısı konmamış zaatürelerden bahsedilmese de bu dönemki solunum yolu hastalıklarında üç yıl önceye kıyasla artış olduğu aktarılmıştı. Basın toplantısında konuşan yetkili, salgınların döngüsel olduğunu ve her üç ila yedi yılda tekrarlandığını belirtmişti.

Solunum yolu hastalıklarındaki artış Çin'in Aralık ayında katı COVİD-19 kısıtlamalarının kaldırmasından bu yana ilk kez görülüyor.

Pandemi tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından bir çok ülkede solunum yolu hastalıklarında benzer artışlar görüldü.

Hong Kong Üniversitesi'nden epidemiyolog Ben Cowling de bunun mevsimsel artış olabileceğini söylüyor.

Son günlerde Çin'in yerel medya sitelerinde hastanelerin kontrol bekleyen ebeveyn ve çocuklarla dolup taştığına ilişkin videolar yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da hastanede tedavi gören çocukların ödev yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

DSÖ'den önlem alma çağrısı

DSÖ, konuyla ilgili daha fazla bilgi talep ederken Çin vatandaşlarına solunum yolu hastalığı riskini azaltacak önlemlere uyma çağrısında bulundu.

Bu önlemler arasında aşı olmak, maske takmak, sosyal mesafe, hasta hissettiğinde evde kalmak, bulunulan odanın düzenli havalanmasını sağlamak ve el yıkamak yer alıyor.

Reuters/EÇ,HS

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