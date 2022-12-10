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Polis, operasyonun sonlandığını ve şüphelinin yakalandığını duyurdu. Fotoğraf: Jens Schlueter/AFP/Getty Images
PolitikaAlmanya

Dresden'de rehine operasyonu: Şüpheli hayatını kaybetti

4 saat önce

Dresden’deki bir alışveriş merkezinde yaşanan rehine olayında polisin düzenlediği operasyonda ağır yaralı olarak yakalanan şüpheli hayatını kaybetti. Şüphelinin olaydan önce annesini öldürdüğü belirtildi.

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Almanya’nın Dresden kentindeki rehine operasyonunda ağır yaralı olarak yakalanan şüphelinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kentteki Altmarkt-Galerie adlı alışveriş merkezinde yaşanan rehine olayı nedeniyle polis, geniş çaplı bir operasyon düzenlemiş, operasyonda 40 yaşındaki şüphelinin ağır yaralı olarak yakalandığı; rehin aldığı bir çocuk ve mağaza çalışanının ise durumlarının iyi olduğu kaydedilmişti. Polis, şüphelinin rehinelerin kurtarılması esnasında yaralandığını, ancak yaralanma sebebinin hala soruşturulduğunu açıkladı. 

Önce annesini öldürdü 

Polisin verdiği bilgiye göre, şüpheli Cumartesi sabahı saat 07:20 sularında önce kentin Prohlis bölgesindeki bir apartman dairesinde 62 yaşındaki annesini öldürdü. Daha sonra, “Radio Dresden”ın da bulunduğu bir ofis binasına gitti. Burada da silah seslerinin duyulduğu belirtildi. 

Şüpheli ardından Altmarkt-Galerie alışveriş merkezine giderek bir çalışanı ve bir çocuğu rehin aldı. Alışveriş merkezi ve çevresini tahliye eden polis, şehir sakinlerine kent merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu. 

Bir polis sözcüsü, şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin güçlü emareler bulunduğuna işaret ederek adamın bir psikolojik rahatsızlığı bulunduğundan yola çıktıklarını söyledi. 

dpa/SÖ,BÖ

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