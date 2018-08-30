 Dresden′de cami bombalayan saldırgana hapis | ALMANYA | DW | 31.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Dresden'de cami bombalayan saldırgana hapis

Dresden’deki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırının sanığı Nino K. adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deutschland, Dresden: Urteil im Prozess um Moschee-Anschlag am Dresdner Landgericht (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

Almanya’nın Dresden kentindeki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. Saksonya Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Nino K. adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Herbert Pröls, karara gerekçe olarak sanığın “milliyetçiliği” ile özellikle Müslümanlara yönelik “saldırganca ve şiddete hazır yabancı düşmanlığına” işaret etti. Pröls, sanığın Dresden’deki yabancı düşmanı Pegida (Batı’nın İslamlaşmasına karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi içinde radikalleşerek, “siyasi hedefi olan bir saldırı” gerçekleştirdiğini ifade etti. Pröls, camiye yönelik saldırı bütün topluma yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi.

Deutschland Anschlag auf Dresdner Moschee Verdächtiger (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

2016 yılındaki saldırıda yaralanan olmamıştı

Suçunu kısmen itiraf etmişti

31 yaşındaki Nino K., karar açıklanmadan önce yaptıklarından üzüntü duyduğunu dile getirdi. K., el yapımı patlayıcıyı yaptığını itiraf etmiş, ancak adam öldürme niyetinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti. Aktif bir Pegida üyesi olan Nino K., 2015 yılındaki bir Pegida gösterisinde konuşmacı olarak yer almıştı.

Savcılık, Nino K. için 10 yıl 9 ay hapis cezası talep etmişti. K.’nın eylemi ile Pegida hareketine üyeliği arasında bağlantı olmadığını savunan avukatlar ise K.’nın 4,5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmaması gerektiği görüşünü dile getirmişti.

K.’nın avukatı, mahkemenin kararını açıklamasının ardından, temyize başvuracağını açıkladı.

Saldırı tepkiyle karşılanmıştı

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de 26 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen saldırılarda, önce Fatih Camii ve ardından Uluslararası Kongre Merkezi önünde el yapımı patlayıcılar infilak etmişti. Caminin imamı, patlama sırasında eşi ve çocukları ile birlikte caminin içinde bulunmasına rağmen, saldırıda yaralanan olmamıştı. Almanya’da tepkiyle karşılanan olayı dönemin İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, “menfur” bir saldırı olarak nitelendirmişti.

AFP,KNA,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da Müslümanlar ve camilere saldırılar azaldı

Almanya'da Müslümanları ve camileri hedef alan saldırıların sayısı, bu yılın ilk altı ayında 2017'ye oranla azaldı. Ancak bu yılki saldırılarda yaralananların sayısı geçen seneye oranla arttı. (21.08.2018)  

Almanya’da yeni DİTİB camisine halktan onay çıkmadı

Almanya’da DİTİB’in Kaufbeuren kasabasında belediye arazisine inşa etmek istediği cami için referandum düzenlendi. Kasaba halkı arazinin DİTİB’e devrine onay vermedi. (23.07.2018)  

Avusturya'da yedi cami kapatılıyor

Avusturya Başbakanı Kurz, aralarında Türk İslam birliği ATİB’e bağlı bir caminin olduğu yedi caminin kapatılacağını, imamların da sınır dışı edilebileceğini söyledi. Karara Ankara'dan sert tepki geldi. (08.06.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Tatort in Chemnitz

Chemnitz’i yatıştırma çabaları sürüyor 30.08.2018

Saksonya eyaletinin başbakanı Kretschmer, hafta sonundan beri şiddet olaylarına sahne olan Chemnitz’te kent sakinleri ile biraraya geldi. Kentte aşırı sağcılar yine gösteri yaptı.

Chemnitz Demo gegen Migranten

Chemnitz'teki şiddet olayları: Neler yaşandı? 29.08.2018

Ölümcül bir bıçaklama ile başlayan olaylar aşırı sağcı gruplar ile onlara karşı eylem yapan solcuların arasında çatışmalara dönüştü. Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'teki olaylarda ne oldu, durum nasıl kontrolden çıktı?

Deutschland | Pegida Demo in Dresden

Dresden polisi ZDF ekibinden özür diledi 24.08.2018

Dresden’deki Pegida gösterisinde çekim yaparken bir polis memuru tarafından engellenen ZDF televizyonu ekibi, emniyet yetkilileriyle görüştü. Dresden Emniyet Müdürü‘nün çekim ekibinden özür dilediği bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Tatort in Chemnitz (picture-alliance/dpa/J.Woitas)

Chemnitz’i yatıştırma çabaları sürüyor

Saksonya eyaletinin başbakanı Kretschmer, hafta sonundan beri şiddet olaylarına sahne olan Chemnitz’te kent sakinleri ile biraraya geldi. Kentte aşırı sağcılar yine gösteri yaptı.  

FOTO-GALERİ

Tesla Motors Elon Musk (AFP/Getty Images/J. Lampen)

Çok yönlü patron Elon Musk

Dünya çapında ünlü iş adamı Elon Musk sadece elektrikli otomobillere yaptığı yatırımlarla yetinmiyor. Güney Afrika doğumlu milyarder, Tesla elektrikli otomobil projesi dışında başka teknolojilerle de yakından ilgili.  