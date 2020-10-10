Dresden saldırısında İslamcı arka plan şüphesi

Almanya'nın Dresden kentinde iki hafta önce iki turistin bıçaklanması olayı ile ilgili soruşturma, olayın İslamcı arka planı olduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu gerekçesiyle Federal Başsavcılık tarafından üstlenildi. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Soruşturmada gelinen aşama Dresden'deki korkunç cinayetin İslamcı arka planı olduğunu gösteriyor" diyerek, "İslamcı terör toplumumuz için büyük bir tehlike olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Lambrecht ayrıca, Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlenmesinin, "İslamcı şiddet olaylarının kovuşturmasının öncelikli olduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Olay yerinde bulunan ve saldırgana ait olduğu varsayılan bıçak

Dresden Polis Teşkilatı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 20 yaşında ve aşırı eğilimleri olan bir Suriyelinin, olayla ilgili olarak salı günü gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Gözaltına alınan Suriyelinin daha önce sabıka kaydı olduğu ve saldırıdan birkaç gün önce ıslahevinden çıktığı bildirilmiş, zanlının 2018 yılında yurt dışındaki bir terör örgütünü desteklemekten, 2019 yılında da güvenlik güçlerine saldırıdan hüküm giydiği aktarılmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden 53 ve 55 yaşlarındaki iki kişi 4 Ekim tarihinde Dresden şehir merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış, kurbanlardan biri hastanede yaşamını yitirmişti.

Fransa alarmda

Fransa'da da geçtiğimiz günlerde 47 yaşındaki tarih öğretmeni, Conflans-Sainte-Honorine'de çalıştığı okul yakınlarında 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir Rus tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.

Öğretmenin ifade özgürlüğünü ele aldığı derste, Muhammed Peygamber karikatürlerini kullandığı aktarılmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyı radikal İslamcı bir terör eylemi olarak nitelendirmişti. Olayın ardından İslamcı çevrelere yönelik operasyonlar arttırıldı.

AFP,Reuters / SSB,ET

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