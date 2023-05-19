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Fotoğraf: Hakan Nural/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Dpa: Sinan Oğan kararını haftaya açıklayacak

8 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı yarışından ilk turda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini gelecek hafta açıklaması bekleniyor. Oğan bugün Erdoğan ile görüşecek.

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Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini gelecek hafta açıklayacak.

Sinan Oğan'ın sözcüsü, dpa'ya açıklamasında kararın gelecek hafta kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Sinan Oğan seçmeni kime oy verecek?

Erdoğan'la görüşme

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda Oğan, sürpriz bir çıkışlar yüzde 5,17 dolayında oy almıştı. Oğan'ın oyu seçim öncesi anketlerdğ yüzde 3 ile 4 arasında görünüyordu. Oğan şu ana kadarki açıklamalarında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edeceği bildirildi. Oğan'ın bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyordu; ancak bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

Oğan, katıldığı bir TV yayınında destek şartlarını sıralamıştı.

PKK, FETÖ, Hizbullah ve her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadeleyi şart koşan Oğan, HDP ve HÜDA PAR'a yeni kurulacak hükümette bir görev verilmemesini istiyor.

Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi gerektiğini talep eden Oğan, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. maddeye de dokunulmayacağının garantisini istiyor.

DW,dpa/BÖ,HT

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