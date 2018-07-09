dpa: Erdoğan sonbaharda Almanya’yı ziyaret etmek istiyor

NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili temaslarda da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba akşamı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya geldiği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Haberde Merkel'in 24 Haziran seçimlerini Erdoğan'ın kazanmasından dolayı Cumhurbaşkanını tebrik ettiği ifade edildi.

Ancak görüşme sonrasında içeriğe ilişkin bilgi verilmedi.

Alman haber ajansı dpa'nın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en geç sonbaharda Almanya'yı ziyaret etmek istediği belirtildi. Haberde, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Almanya ile ilişkilerde gerginlik yaşandığı, ancak tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Şubat ayında serbest bırakılması sonrasında ilişkilerde yumuşama görüldüğü hatırlatıldı.

Trump ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılan diğer bazı liderlerle de sohbet ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgilere göre, Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la da bir süre sohbet etti.

DW,dpa/JD,BÖ

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