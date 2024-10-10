dpa: Ankara Berlin'den Eurofighter için destek bekliyor

Türk hükümeti, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satın alımı konusunda ilerleme sağlanması için çaba gösteriyor. Alman haber ajansı dpa, konuya yakın Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Ankara'nın Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda Berlin'den "olumlu sinyaller" beklediğini yazdı.

Silah ihracatından sorumlu Almanya Ekonomi Bakanlığı ise dpa'nın konuyla ilgili sorusuna, "Alman hükümeti prensip olarak devam eden süreçler hakkında yorum yapmıyor" yanıtı verdi.

Türk hükümeti Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu konsorsiyoum tarafından üretilen Eurofighter savaş uçaklarından 40 adet satın almak için girişimlerde bulunuyor.

Eurofighter'ların üretiminde Almanya da yer aldığı için her ihracat işlemi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

Türkiye geçen yıldan bu yana Almanya'nın Eurofighter satışına "evet" demesi için çaba gösteriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İngiltere ve İspanya'nın onayını aldığını söylemişti.

Der Spiegel dergisinde hafta sonunda yayınlanan bir haberde ise Alman hükümetinin Türkiye'ye silah ihracatı konusunda izlediği politikada bazı değişikliklere gittiğini iddia etti.

Habere göre Alman hükümeti, Türk donanması için 100 uçaksavar füzesi ve torpidonun yanı sıra Türk denizaltılarının ve firkateynlerinin modernizasyonu için malzeme paketleri de dahil olmak üzere "birkaç yüz milyon euro" değerinde silah ihracatını onayladı. Ancak Almanya Ekonomi Bakanlığı dpa'nın bu konudaki teyit talebine yanıt vermedi.

Alman hükümeti, 2016 yılındaki darbe girişimine kadar Türkiye'ye yönelik geniş çaplı silah ihracatına izin veriyordu. Fakat darbe girişimi sonrası ve Türk birliklerinin Suriye'de konuşlandırılmasının ardından Türkiye'ye silah ihracatı önemli ölçüde kısıtlandı. Son yıllarda tek haneli milyon aralığında seyretti. Türkiye'ye silah satışı için 2023 yılının Aralık ayı başına kadar toplam bir milyon 220 bin euro değerinde 17 başvuru yapıldı.

DW,dpa/TY,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?