Dorian’ın şiddeti en tehlikeli kategoride

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Dorian kasırgasının şiddetinin en tehlikeli kategori olan beşinci kategoriye ulaştığını duyurdu. Atlantik Okyanusu’nun batısında Bahamalar'a doğru ilerleyen kasırganın hızı saatte 260 kilometreyi geçiyor. Kasırganın gelecek günlerde ABD'nin doğu yakasında hızını kaybedeceğini kaydeden NHC, buna rağmen tehlikeli olmayı sürdüreceğini açıkladı.

Yaklaşık 400 bin kişilik nüfusu bulunan Bahamalar'da vatandaşlara yüksek rakımlı bölgelere ve acil durum için oluşturulan barınaklara taşınma çağrısı yapıldı. Dorian kasırgasının Bahamalar'da yoğun yağış, sel ve yıkıcı rüzgârlara sebep olması bekleniyor. Kasırganın merkezinin yavaş bir biçimde batıya doğru ilerlediği, dolayısıyla takımadalar üzerinde uzunca bir süre etkili olacağı ve Bahamalar'a ağır bir zarar vereceği tahmin ediliyor.

Dorian kasırgasının uydudan çekilmiş fotoğrafı

En geç iki gün içinde ABD'ye ulaşacak

NHC, ABD'nin Florida eyaleti için de kasırga alarmı verdi. Meteorologlar kasırganın pazartesi akşam ya da salı günü ABD'nin Georgia ve South Carolina eyaletlerine doğru yönünü değiştireceğini tahmin ediyor. Florida kıyılarına yaklaşacak olan Dorian'ın Miami'den Orlando'ya kadar tropik kasırga şiddetinde rüzgarlar oluşturması bekleniyor.

"Aşırı tehlikeli" olarak sınıflandırılan Dorian'ın çatıların uçması ya da evlerin çökmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin kırılmasına neden olacağı, dolayısıyla elektrik, içme suyu ve iletişim hatlarına zarar vereceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada kasırgayı "canavar" olarak tanımlamıştı. Trump "Her şey, çok sert vuracağına ve çok büyük olacağına işaret ediyor. Tam bir canavar olacakmış gibi görünüyor" demişti. Kıyı eyaletlerindeki vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yapan Trump "Uyanık olun, güvenlikte kalın ve Tanrı sizi korusun" diye konuşmuştu.

Florida eyaletinde vatandaşların sel baskınına önlem olarak kum torbaları hazırladığı, su ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerini stokladığı belirtiliyor.

dpa / EC,ET

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