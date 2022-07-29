Donbas'ta hapishaneye saldırı: 53 ölü

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Bölgesi'nde, içinde Ukraynalı savaş tutsaklarının bulunduğu bir hapishaneye düzenlenen bombardımanda son bilgilere göre en az 53 kişi öldü yaklaşık 75 kişi de yaralandı. Söz konusu saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rus ordusunun bir savaş suçu daha işlediğini ve Ukraynalı tutsakların tutulduğu işgal altındaki Olenivka'yı bombaladığını" ifade etti:

Moskova ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise saldırının Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Rusya, saldırıda 40 Ukraynalı tutsağın hayatını kaybettiğini, 80 tutsağın ise yaralandığını duyurdu; ancak açıklanan tüm veriler, henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Rus devlet televizyonunun olayla ilgili haberlerinde yanmış baraka görüntüleri yayınlandı.

Kremlin, söz konusu hapishanede Ukrayna Azov taburu mensuplarının da bulunduğunu belirtirken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Kiev'in bu savaşçıların konuşmasının önüne geçmek için hapishaneyi hedef aldığını iddia etti. Ayrılıkçıların liderlerinden Denis Puşilin, konuyla ilgili açıklamasında, "(Ukrayna) Açık bir şekilde, aralarında Azov Taburu üyelerinin de olduğu temsilcilerinin ifade vermelerini engellemek için kasıtlı olarak vurdu" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Azov Taburu'na mensup Ukraynalı savaşçılar, liman kenti Mariupol'deki Azov çelik fabrikaları çevresinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Mayıs ayında Rusya'ya esir düşmüştü.

dpa,AFP / SÖ,ET