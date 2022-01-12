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Domuzdan insana ilk kalp nakli | “Organları hazır halde bulundurabilmemiz çığır açıcı olur”

DİKKAT: Bu videodaki bazı görüntüler rahatsız edici olabilir. Ölümcül bir kalp rahatsızlığı bulunan 57 yaşındaki David Bennett, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledilen ve bununla en az dört gün yaşayan dünyadaki ilk kişi olarak tarihe geçti. Deneysel olan bu uygulama beraberinde etik ve hayvan hakları konularını da gündeme getiriyor. Ancak Bennett'in yeni domuz kalbi halen atıyor.