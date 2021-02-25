 Dolar yeniden 8 TL′nin altına indi | EKONOMİ | DW | 22.03.2021

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EKONOMİ

Dolar yeniden 8 TL'nin altına indi

Güne yüzde 15'e yaklaşan değer kaybıyla başlayan Türk Lirası Hazine Bakanı Elvan'ın açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 8 TL'nin altına indi.

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Türk Lirası’nın haftaya hızlı değer kaybıyla başlaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan pazartesi sabahı yazılı bir açıklama yaptı. Elvan, enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesinin enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar “kararlılıkla sürdürüleceğini” belirtti. Elvan açıklamasında, “Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Elvan'ın açıklaması sonrası 8,48 TL'ye kadar yükselen Dolar/TL kuru yeniden düşüşe geçti. Dolar/TL kurunun 7,76 seviyesinden işlem gördüğü bildirildi. Euro/TL kuru ise 9,26 TL'ye geriledi. Geçen cuma gününden bu yana TL'deki değer kaybı böylece yüzde 9'a ulaşmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasına piyasalar sert tepki göstermişti. Asya piyasalarının açılmasıyla TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybı kısa bir süreliğine yüzde 15'e kadar ulaşırken, Dolar 8,48 TL'den işlem gördü. Euro/TL kuru ise 9,76 seviyesine kadar yükseldi. 

İstanbul Borsası’nda işlemler durduruldu

Finans piyasalarındaki hareketlilik sonrası Borsa İstanbul’dan bu sabah yapılan açıklamada işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. BIST, “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” açıklaması yaptı. Açıklamada TSİ 10.30’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.

Sermaye kontrolleri ihtimali

Bazı uzmanlar Türkiye'de sermaye kontrollerinin gündeme gelmesinin ihtimaller dahilinde olduğuna dikkate çekmişti. SEB Araştırma şirketinden analist Per Hammarlund, "Yetkili kurumların iki seçeneği var; piyasaların düzelmesi için ya faizleri kullanmaları gerekiyor ya da sermaye kontrollerini yürürlüğe koymaları" dedi. Uzman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderek artan otoriter tutumu" nedeniyle sermaye kontrollerinin en olası seçenek olduğunu belirtti.

Westpac senyor analisti Sean Callow ise Reuters'e açıklamasında TL'nin "Merkez Bankası'nın pozitif reel faizlerle TL'ye istikrar sağlamayacağı" endişesini taşıyan yatırımcılar tarafından "paramparça edildiğini" söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınmış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, TCMB başkanlığı görevi 20 ay içinde dört kez el değiştirdi.

Merkez Bankası bu karardan iki gün gün önce, politika faizi oranını yüzde 19'a yükseltmiş ve bu adımla yüksek enflasyonu kontrol etmeye çalışmıştı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 15'e yükselmiş durumda. Özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler artıyor.

Reuters,AFP,DW/BÖ,HT
© Deutsche Welle Türkçe

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