Dolar yeni rekor kırdı, "aksiyon planı" devrede

Türkiye’de Asya piyasalarının açılmasıyla Dolar, Pazar gecesi Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak 7,24’e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından sonra ise dolar 6,80 seviyesine indi. Kur Pazartesi sabahı itibarıyla ise önce 6,70’in altını gördü, ardından da 6,53'e kadar geriledi. Euro ise 7,47 TL seviyesinde seyrediyor.

Albayrak Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda, piyasaları rahatlatacak bir "aksiyon planının" hazır olduğunu ve gece saatlerinden itibaren devreye sokulduğunu ifade etti. Bakan Albayrak ardından Twitter hesabı üzerinden de açıklamalarını tekrarlayarak piyasaları rahatlatmak üzere atılacak adımlara değindi.

BDDK’dan açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da kurda gece saatlerinde yaşanan artışın ardından bir açıklama yaptı. BDDK, bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu.

Tarafların belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ya da farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirmesine swap deniyor.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip, döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek. Bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecek. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.

Merkez Bankası'ndan hamle

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise sabah saatlerinde, "finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması" amacıyla bazı tedbirler aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyuruldu.

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan, yabancı para diğer yükümlülükler için bir, iki ve üç yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranlarını da 400 baz puan indirdi. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı ise yüzde 8’e çıkarıldı.

Yapılan değişikliklerle finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD Doları ile 3 milyar ABD Doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacağı belirtildi.

Erdoğan'ın "B ve C planı" çıkışına açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısında yükselişi sürerken Pazar günü sanayicilere seslendi. Trabzon’da yaptığı konuşmada Erdoğan, "milleti ayakta tutmanın sadece kendi görevleri omadığını belirterek, sanayici ve tüccarların da görev sahibi olduğunu" ifade etti. Erdoğan, aksi takdirde B ve C planını uygulamak zorunda kalacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada başlayan tepki sonrası ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Erdoğan’ın sözleri üzerinden algı operasyonu yapıldığını" belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" diyen Altun, Erdoğan’ın B ve C planlarına ilişkin detay vermediğine dikkat çekti ve "sanal senaryolarla" halkın ve piyasaların tedirgin edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

DW,rtr/GA,CÖ

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