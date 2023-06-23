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Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Hafize Gaye Erkan başkanlığında faiz artışı yapmasının ardından Türk lirasındaki değer kaybı bu sabah da devam etti.

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Fotoğraf: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerden sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında aldığı ilk faiz artışı kararının ardından Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor.

Faiz kararını DW Türkçe'ye  değerlendiren ekonomistler, beklentinin hayli altında kalan faiz artırımı kararının ve enflasyonla mücadele konusundaki zayıf mesajların piyasalar tarafından "yetersiz" bulunduğunu söylemişti.

Faiz indirimine başlanan Mart 2021'den tam 27 ay sonra, politika faizi 650 baz puan artırıldı ve yüzde 8,5'ten yüzde 15'3 yükseltildi.

Faiz kararının ardından dolar ve euroda yeni rekorlar kırılırken, bu sabah da TL'deki değer kaybı sürdü.

Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 25,13, euro kuru ise 27,31 düzeyinde oldu.

Türkiye ekonomi dünyası ve uluslararası yatırımcılar, faiz artışının politika faizini yüzde 20-40 arası bir noktaya taşıyacağını öngörüyordu. PPK'dan çıkan karar ise beklentilerin oldukça altında bir artışla yanıt vermek oldu.

Merkez Bankası eski baş ekonomisti iktisatçı Hakan Kara da faiz kararı sonrası dövizdeki sıçramaya sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle dikkat çekti.

Ancak Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, liradaki değer kaybının sadece faiz artışının beklenden az olması ile açıklanamayacağı görüşünde.

Ghose yatırımcılara Commerzbank tarafından gönderilen günlük değerlendirmede Dolar/TL‘deki sıçramanın nedeninin daha ziyade "bilinmeyen" politika parametrelerinden "bilinen" politika parametrelerine geçiş ve yetkililerin faiz artışından sonra liranın yerel bankaların desteği olmadan kendi ayakları üzerinde durup duramayacağını kontrol etme girişimi olabileceğini belirtiyor.

Ghose "Bizim görüşümüze göre, hiçbir büyüklükteki faiz artışı lirayı istikrara kavuşturmaya yetmeyecektir. Tek yardımcı değişken, Cumhurbaşkanı'nın bu yeni politika rejimini başarılı olana kadar sürdürme kararlılığını tekrarlaması olacaktır" dedi.

DW / SSB, TY

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