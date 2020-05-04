 Dolar/TL tarihi zirveye yaklaştı | AVRUPA | DW | 06.05.2020

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AVRUPA

Dolar/TL tarihi zirveye yaklaştı

Dolar/TL koronavirüs döneminde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018'de görülen 7,24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaştı. Kur 7,19 seviyesinde işlem görüyor.

Liranın değer kaybı sürüyor

Liranın değer kaybı sürüyor

Dolar/TL, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ekonomilerin zor duruma girdiği ve dolara olan talebin artarak riskli gelişmekte olan ülke varlıklarına olan talebin azaldığı bu dönemde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018'de Rahip Brunson krizi sırasında görülen 7,24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaştı. Kur 7,19 seviyesinde işlem görüyor.

Son birkaç haftada petrol fiyatlarındaki düşüşün durması ve rezervlerdeki hızlı kayıplara ilişkin soru işaretleri nedeniyle TL'de değer kaybı hızlanmıştı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri son 1 yılda yüzde 28 erirken, salgınla mücadele için IMF'den kredi talebinde bulunmayan Türkiye'nin nasıl kaynak bulacağı ve yeni bir döviz girişi olup olmayacağı takip ediliyor. Piyasalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar ile yapacağı görüşmeyi izliyor.

Faiz artışı

Ekonomist Murat Sağman Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurdaki yükselişi durdurmak için TCMB'den faiz artışı ya da bir dış kaynak haberi gerektiğini söyledi.

https://twitter.com/muratsagman/status/1257952197574352896?s=20

 

Ekonomist Emre Alkin de kurdaki tırmanışı durdurmak için faiz artışı yapılması gerektiğini görüşünde.

 

https://twitter.com/emrealkin1969/status/1257958935178420224?s=20

Ancak Merkez Bankası son sekiz toplantısında faiz indirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizler için "inecek" demiş, faiz konusunda anlaşamadığı Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya'yı Temmuz başında görevden almış, yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti.

BBDK’dan TL işlemlerine sınırlama

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bazı yurtdışı TL işlemlerinde sınırlamaya yönelik düzenlemeye gitti.

BDDK 12 Nisan'da bankaların bazı yurtdışı TL işlemlerinde sınırlamaya yönelik düzenlemeye gitmiş, özkaynakların yüzde 10'u nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın, yüzde 1 olarak yeniden belirlenmesine karar vermişti. Bu oran son düzenleme ile yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekildi.

DW / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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