Dolar TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamasının ardından ABD doları dün Türk lirası karşısında en yüksek seviyeyi görerek 5 TL'den işlem gördü. Kararın ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı yüzde 1,6'ya ulaştı.

Dolar bugün de güne 5 TL'nin üzerinde başladı. Türk mali piyasalarında 5,0150 TL değerinden işlem gören dolar gün içerisinde kur 5,07 TL'ye kadar yükselerek bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro ,ise 5,8 TL'nin üzerine çıktı.

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Pence: Yaptırımlar sürecek

Trump 26 Temmuz'daki açıklamasında, ABD'li papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını duyurmuştu. Trump'tan hemen önce de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığının dün açıkladığı yaptırım kararlarının ardından Pence, Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Bakanlığın yaptırımları duyurduğu tweet'ini yeniden paylaşan Pence, "ABD hükümeti Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti Papaz Brunson'ı serbest bırakıp bu inanç adamının ABD'ye geri dönmesini sağlayana kadar da devam edecek" ifadesini kullandı.

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rtr,DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe