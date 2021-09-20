 Dolar/TL haftaya yükselişle başladı | Ekonomi | DW | 20.09.2021

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Ekonomi

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Piyasalarda dikkatler, Fed ve Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarında. TL, haftaya dolar ve euro karşısında değer kaybıyla başladı.

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Dolar/TL, Amerikan merkez bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararları öncesinde iki aydan bu yana ilk defa 8,70 seviyesini gördü. Euro/TL de piyasalarda yüzde 0,48 yükselişle 10,1950'den satılıyor.

Ekonomistler bu gelişmede, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin ve Fed para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağına dair piyasalarda oluşan beklenti ve TCMB'nin erken faiz indirimine gidileceği kanaati oluşturan mesajlarının etkili olduğunu ifade ediyor.

Hafta içinde de gerek Fed'in gerek ise TCMB'nin alacağı faiz kararlarının döviz kurlarının gidişatına önemli etki edeceği belirtiliyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, daha önce enflasyon oranı üzerinde faiz uygulanacağı taahhüdünü dile getirmemiş, bu durum da yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı izlenimi uyandırmıştı.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı. TCMB'nin 23 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması olası görülüyor.

DW/ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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