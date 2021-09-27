 Dolar rekor kırdı 10 TL′ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor | MULTİMEDYA | DW | 12.11.2021

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MULTİMEDYA

Dolar rekor kırdı 10 TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."

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