GÜNDEM

Dolar neden yükseliyor?

Türkiye, ihracatı artırmak için başladığı “rekabetçi kur” politikasıyla Türk Lirası'nı rekabet edilebilir seviyeye getirmek istiyordu. Ancak gelinen noktada Dolar ve Euro neredeyse her gün tarihi rekorlar kırıyor. Enflasyon ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 20’ye ulaştı. Peki döviz neden yükseliyor? Dövizdeki yükselişin sonuçları neler? Bu yükseliş ne zamana kadar devam edecek?