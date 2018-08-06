Dolar 6, Euro 7 lirayı gördü

Türk Lirasındaki değer kaybı bugün de devam ediyor. Dün 5,4 TL'den işlem gören Amerikan Dolarının değeri sabah saatlerinde 6 TL'nin üzerine çıktı. Ardından gerileyen Dolar 5,9 TL'nin altına düştü.

Avrupa ortak para birimi Euronun değeri de sabah saatlerinde 7 TL'nin üzerine çıktı. Dün 6,2 TL'den işlem gören Euro, bu sabah kırdığı rekorun ardından 6,9 TL seviyelerine geriledi.

Albayrak "yeni ekonomi modeli" açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurgulanan yeni ekonomi modeline dair çerçeveyi bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından dün yapılan açıklamada kur ve likidite riski problemi görülmediği belirtilerek, "Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır. Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BK,DÇÜ

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