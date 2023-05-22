Dolar 20 liranın üzerini gördü

Dolar/TL kuru ilk kez 20'nin üzerine çıktı. Sabah saatlerinde 20,65'e kadar yükselen kur daha sonra 19,82'ye geriledi.

Türkiye'de yurt içi piyasalar üç günlük tatilin ardından açılırken Dolar/TL kuru haftaya yeni bir rekorla başladı. Kur, bankalar arası piyasada ilk kez 20'nin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Dolar/TL kuru sabah saatlerinde yüzde 4,3 yükselişle 20,6588’e kadar çıktı. Kur daha sonra 19,82 seviyesine indi.

Erdoğan'ın faiz mesajı

Dolar kurundaki rekor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN International'a verdiği röportajdaki faiz mesajlarının ardından geldi. CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceğinin sinyalini veren Erdoğan, faiz düşürüldüğü için enflasyonun da düşmeye başladığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi faiz 8,5'te ve enflasyon da düşüyor, daha da düşecek. Enflasyon bu ülkede kesinlikle faizle beraber inerek halkımın çok daha rahat edebileceği bir konuma gelecek. Bunu bir ekonomist olarak konuşuyorum, yani hayali değil. Eğer böyle bir durum olmamış olsa zaten bu inmezdi" demişti.

Gözler Perşembe gününde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 25 Mayıs Perşembe günü faiz kararını açıklamak için toplanacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini bir kez daha sabit tutacağını tahmin ediyor.

Para Politikası Kurulu, 27 Nisan'daki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 8,5'te sabit tutmuştu.

DW/CÖ,BÖ

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