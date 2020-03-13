 Dokuz Avrupa ülkesinden Türkiye′ye girişler durduruldu | TÜRKİYE | DW | 13.03.2020

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TÜRKİYE

Dokuz Avrupa ülkesinden Türkiye'ye girişler durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak aralarında Almanya'nın da bulunduğu dokuz Avrupa ülkesinden Türkiye'ye girişlerin sabah 8.00'den itibaren durdurulduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın 81 İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliği ve Hudut Mülki İdare Amirliklerine gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı bu ülkelerden yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarında durdurulduğu belirtilerek "Anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşları 14.Mart.2020 saat 08.00'den itibaren ülkemize alınmayacak" denildi.

Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den  çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtilirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatlerinin de geçici olarak durdurulduğu bildirildi. 

Genelgede daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi bu ülkelerle ilgili olarak da Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre; muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacağı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü bugün bir açıklama yaparak Avrupa'yı koronavirüsün yeni mekez üssü olarak tanımlamıştı.

 

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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