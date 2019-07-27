 Doktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilir | DÜNYA | DW | 29.07.2019

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DÜNYA

Doktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilir

Ev doktoru, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin zehirlenmiş olabileceğini açıkladı.

Arşiv

Arşiv

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanınmış muhaliflerinden Aleksey Navalni’nin zehirlenmiş olabileceği açıkladı. 43 yaşındaki Navalni'nin ev doktoru Anastasia Vasilieva Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Navalni'nin zehirli bir maddeye maruz kalmış olabileceğini belirtti. Vasilieva "Cildinin bir zehirle temas ettiği ve bilinmeyen bir kimyasal maddeden dolayı zarar görmüş olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz" dedi. Navalni'nin gözkapaklarının şiştiği, ense, sırt, bel, dirsek ve vücudunun diğer bölgelerinde çıban çıktığı belirtiliyor. Hastanede Navalni'yi ziyaret eden ev doktoru Vasilieva, Rus siyasetçinin herhangi bir alerjisi olmadığını belirtti.

Doktor, cezaevinde kaldığı hücredeki yatak çarşaflarının incelenmesini istedi. Anastasia Vasilieva'nin Navalni'yi muayene etmesine izin verilmezken Rus Interfax haber ajansının haberine göre hastane doktorları hastalığa kurdeşen teşhisi koydu. Hastanede çalışan bir görevli de Reuters haber ajansına Navalni'nin durumunun iyi olduğunu söyledi. Navalni Pazar günü tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye nakledilmiş, sözcüsü Kira Yarmiş de ilk yaptığı açıklamada "ağır bir alerjik reaksiyonun" söz konusu olduğunu belirtmişti.

Navalni izinsiz bir protesto gösterisi çağrısı yaptığı gerekçesiyle Çarşamba günü 30 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yıllarda Putin'e karşı çok sayıda gösteri organize eden Navalni sık sık gözaltına alınıyor ve kısa süreli hapis cezalarına çarptırılıyordu.

dpa,AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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