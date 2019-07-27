Doktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilir

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanınmış muhaliflerinden Aleksey Navalni’nin zehirlenmiş olabileceği açıklandı. 43 yaşındaki Navalni'nin ev doktoru Anastasia Vasilieva Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Navalni'nin zehirli bir maddeye maruz kalmış olabileceğini belirtti. Vasilieva "Cildinin bir zehirle temas ettiği ve bilinmeyen bir kimyasal maddeden dolayı zarar görmüş olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz" dedi. Navalni'nin gözkapaklarının şiştiği, ense, sırt, bel, dirsek ve vücudunun diğer bölgelerinde çıban çıktığı belirtiliyor. Hastanede Navalni'yi ziyaret eden ev doktoru Vasilieva, Rus siyasetçinin herhangi bir alerjisi olmadığını belirtti.

Doktor, cezaevinde kaldığı hücredeki yatak çarşaflarının incelenmesini istedi. Anastasia Vasilieva'nin Navalni'yi muayene etmesine izin verilmezken Rus Interfax haber ajansının haberine göre hastane doktorları hastalığa kurdeşen teşhisi koydu. Hastanede çalışan bir görevli de Reuters haber ajansına Navalni'nin durumunun iyi olduğunu söyledi. Navalni Pazar günü tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye nakledilmiş, sözcüsü Kira Yarmiş de ilk yaptığı açıklamada "ağır bir alerjik reaksiyonun" söz konusu olduğunu belirtmişti.

Navalni cumartesi günü için izinsiz protesto gösterisi çağrısı yaptığı gerekçesiyle Çarşamba günü 30 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumartesi günü başkenti Moskova'da düzenlenen gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen yıllarda Putin'e karşı çok sayıda gösteri organize eden Navalni sık sık gözaltına alınıyor ve kısa süreli hapis cezalarına çarptırılıyordu.

Cezaevine geri gönderildi

Avukat Olga Mikhailova doktorların müvekkili Navalni'yi sağlık durumunun kötü olmasına rağmen cezaevine geri gönderdiğini açıkladı.

Moskova'daki hastane önündeki basın mensuplarına bir açıklama yapan Mikhailova müvekkilinin "tanımlanmamış zehirli bir maddeyle" zehirlendiğini söyledi.

Ulrike Demmer

Berlin’den Kremlin’e çağrı

Öte yandan Alman hükümeti hafta sonu Moskova’da gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılmasını istedi. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer Rus hükümetine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi’nin demokratik prensipler ve ifade özgürlüğüyle ilgili prensiplerine bağlı kalma çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca Federal Hükümet’in "aşırı sert polis müdahalesinden" dolayı endişeli olduğu belirtildi.

İfade özgürlüğü gibi uluslararası prensiplerin Rusya tarafından bilindiğini kaydeden Demmer "Rus hükümeti bu prensiplere saygı göstermeye ve edimlerinde orantılılığı hâkim kılmaya davet edilmektedir" diye konuştu. Demmer "Federal Hükümet gözaltına alınanların hızlı bir biçimde serbest bırakılmasını beklemektedir" dedi.

dpa,AFP / EC,ET

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