GÜNDEM

Doktorlar neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

Fazla mesai, uzun nöbet, düşük ücret, liyakat sorunu, sağlıkta şiddet vakaları, mobbing ve zorlu çalışma koşullarını işaret eden sağlık çalışanları, çözümü başta Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmekte buluyor. Son yıllarda Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş doktorlarla konuştuk, neden bu kararı aldıklarını ve Almanya’daki iş ile yaşam koşullarını sorduk.