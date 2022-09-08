Doktorlar Kraliçe Elizabeth'in sağlığından kaygılı

Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olan 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan kaygılanması üzerine tıbbi müşahede altına alındı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe geçen yılın sonundan bu yana "hareket etmede sorunlar" yaşıyor. Açıklamada "Bu sabah yapılan değerlendirmelerin ardından doktorlar Majestelerinin sağlığı için endişe duyuyor ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kendini iyi hisseden Kraliçe, Balmoral Kalesi'nde kalmaya devam ediyor" denildi. Kraliçe Şubat ayında Covid-19 geçirmişti.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü törenlerinde II. Elizabeth, varisi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte halkı selamlıyor Fotoğraf: Chris Jackson/Pool Photo via AP/picture alliance

Sarayın açıklamasında, Kraliçe'nin en büyük oğlu ve veliahtı Prens Charles'ın yanı sıra eşi Camilla Parker Bowles ve oğlu Prens William'ın da Balmoral'a gittiği belirtildi.

Salı günü Kraliçe tarafından atanan Başbakan Liz Truss, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "düşüncelerinin Kraliçe ile birlikte olduğunu" söyledi. Atama töreni Kraliçe'nin sağlık durumu nedeniyle gelenek olduğu üzere Londra'da değil İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı.

İngiliz Parlamentosu Başkanı Lindsay Hoyle da parlamentoda yaptığı konuşmada, "Majesteleri Kraliçe'ye en iyi dileklerimizi gönderdiğimizi söylerken tüm Meclis adına konuştuğumu biliyorum" dedi.

İngiltere'nin Devlet Başkanı olan Kraliçe, görevlerinin çoğunu varisi Prens Charles'a ve diğer kraliyet ailesi üyelerine devretmişti.

Kraliçe II. Elizabeth son dönemde bu yılki Parlamento açılışı ve Platin Jübile Konseri de dahil olmak üzere önemli bazı etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW, Reuters / SSB, JD