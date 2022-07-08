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Doktorlar, Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmişti
Doktorlar, Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmiştiFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma

1 saat önce

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etmek için grev yapan doktorları hedef alan imam hakkında savcılık soruşturma başlattı. Diyanet de olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

https://www.dw.com/tr/doktorlar%C4%B1-hedef-alan-imam-hakk%C4%B1nda-soru%C5%9Fturma/a-62414556

Sağlık çalışanlarının iş bırakmasınıeleştirerek doktorları hedef gösteren imam hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir camide görev yapan imam Ahmet Gür'ün Cuma Hutbesi sırasında sarf ettiği, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir. Sen hastaneden boş döndün, iğne yapılacak; doktor da dedi ki bugün grevdeyiz. Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin?" şeklindeki sözleri sosyal medyaya yansımıştı.

Tepki alan bu sözlerin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da imam hakkında soruşturma açıldığını ve bir müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Diyanet'in açıklamasında, "Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İmam Ahmet Gür'ün sözlerine, kamuoyunun yanı sıra siyasiler de tepki göstermişti.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyolog Dr. Ekram Karakaya'nın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından dün ülke genelinde doktorlar grev yapmıştı. Ancak acil serviste görev yapan doktorlar ise greve katılmayarak görevlerine devam etmişti.

DHA, DW  / GY, HS

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