Doktora saldıranlar serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'a şiddet uyguladığı için hakim karşısına çıkan üç zanlı serbes bırakıldı. Baraş karara tepki gösterdi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir tıp merkezinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, 27 Haziran günü bir grup hasta yakınının saldırısına uğramış, gözaltına alınan üç şüphelinin serbest bırakılması üzerine de diplomasını yırtarak istifa etmişti. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan saldırganlar tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı. 21 Temmuz günü görülen ilk duruşmada tahliye edilmeyen saldırganlar dün Viranşehir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hâkim karşısındaydı.

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