Doğu Kudüs'te bir silahlı saldırı daha

Doğu Kudüs'te dünkü sinagog saldırısının ardından bugün de 13 yaşındaki bir Filistinlinin iki kişiyi silahla vurarak yaraladığı açıklandı.
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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 13 yaşındaki bir Filistinlinin bir baba ve oğlunu silahla vurarak yaraladığını duyurdu.
Polis, Silvan mahallesindeki olayda 47 yaşındaki baba ile 23 yaşındaki oğlunu vuran Filistinlinin "yaralanarak etkisiz hâle getirildiğini" belirtti. Polis tarafından vurulan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Vurulan baba ile oğulun da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.