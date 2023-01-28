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Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.Fotoğraf: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images
Politikaİsrail

Doğu Kudüs'te bir silahlı saldırı daha

36 dakika önce

Doğu Kudüs'te dünkü sinagog saldırısının ardından bugün de 13 yaşındaki bir Filistinlinin iki kişiyi silahla vurarak yaraladığı açıklandı.

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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 13 yaşındaki bir Filistinlinin bir baba ve oğlunu silahla vurarak yaraladığını duyurdu.

Polis, Silvan mahallesindeki olayda 47 yaşındaki baba ile 23 yaşındaki oğlunu vuran Filistinlinin "yaralanarak etkisiz hâle getirildiğini" belirtti. Polis tarafından vurulan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Vurulan baba ile oğulun da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Israel Jerusalem | Anschlag
Fotoğraf: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

Doğu Kudüs'te dün bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi öldürülmüştü. Olay yerinden araçla kaçan 21 yaşındaki saldırgan daha sonra polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

İsrail polisi, bugün sinagog saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 42 kişiyi gözaltına aldı. Polis, bu kişilerin saldırganın akarabaları ve komşuları olduğunu belirtti.

Sinagoga yönelik saldırı, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda dokuz Filistinlinin öldürüldüğü İsrail baskınından bir gün sonra düzenlendi. İsrail ordusu, bu baskını "bir İslami Cihad terör ekibini yakalamak" için düzenlediğini belirtmişti.

Baskının ardından İsrail ile Filistin arasındaki gerilim yeniden yükselmişti. İsrail, Gazze'deki militanlarca baskına karşılık olarak düzenlenen roket saldırılarına hava saldırılarıyla yanıt vermişti.

DW,AP,AFP/CÖ,EC

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