 Doğu Akdeniz′de Türkiye-ABD ortak eğitimi | TÜRKİYE | DW | 26.08.2020

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TÜRKİYE

Doğu Akdeniz'de Türkiye-ABD ortak eğitimi

Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak askeri tatbikat yaparken; Türkiye, Türk ve ABD savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra ettiklerini açıkladı.

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Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları çıkartma konusunda yetki alanı üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaşanırken, Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bölgede deniz eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Çarşamba günü Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

MSB’nin Salı günü Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından "Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri" yapıldığı aktarılmıştı.

MSB’den yapılan ikinci açıklamada ise "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG Gediz ve TCG Barbaros fırkateynlerimiz, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS Etna akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz’de 25 Ağustos 2020 tarihinde denizde akaryakıt ikmali yapmış ve işbirliği usulleri geliştirilmiştir" denilmişti.

Türk savaş gemilerinin ABD savaş gemisiyle Doğu Akdeniz’de deniz eğitimi yaptığı açıklaması, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ve Girit adalarının güneyinde üç gün sürecek bir tabikata başladıklarını açıklamalarının ardından geldi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak yoğun bir gerginlik yaşıyor. Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları arama faaliyetlerinde bulunurken, Yunanistan Oruç Reis’in çalışmalarını yürüttüğü alanların kendi yetki sahasına girdiğini iddia ederek Türkiye’den gemisini bu sulardan çekmesini istiyor. Türkiye ise bu iddiayı reddederek Oruç Reis’in seyrettiği alanların Türk yetki alanı içerisinde bulunduğunu belirtiyor.

DW,DHA / DÇÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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