Doğu Akdeniz mutabakatı: Türkiye ve Libya'dan ortak bildiri

Türkiye ile Libya arasında Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, her iki ülke de işbirliklerinin "derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki iradelerini" ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından imzalanan bildiride, "Türkiye ve Libya arasında akdedilen mutabakat muhtıralarının her iki ülkenin ortak çıkarları ile bölgesel istikrar ve işbirliği için önem taşıdığını vurgular, bunların içerdiği ilkelerin geçerliliğini teyit eder, mutabakat muhtıralarının ilerletilmeleri için niyet beyan eder, Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliğini destekleyecek ve tüm tarafların haklarının garanti altına alınmasını amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacını vurgular" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dibeybe, iki ülke arasında beş anlaşma imzalanmasının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında da deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının Türkiye ve Libya'nın çıkarına olduğuna vurgu yaptı.

"Akdeniz'de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası, her iki ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır." diyen Erdoğan, bu konudaki kararlığı bugün tekrar teyit ettiklerini belirtti.

Libya seçimleri

İki ülkenin yayımladığı ortak bildiride, Libya'da planlanan seçim takvimine dair ise şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde tertiplenmesi öngörülen genel seçimlere giden siyasi sürecin pürüzsüz olarak ve takvime bağlı şekilde yürütülmesi için eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket etme kararlılıklarını beyan eder."

Türkiye'nin Libya'da "kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi ve idamesine yönelik katkılarının önemini vurguladığı" bildiride ayrıca, "Taraflar, Libya’daki sorunların Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde, 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları, Berlin Konferansı Sonuçları ve LSDF Yol Haritası çerçevesinde siyasi yöntemlerle çözüme kavuşturulabileceğini teyit eder" denildi.

Libya'nın "tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin" önemimin de teyit edildiği bildiride, seçimle belirlenen Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin Libya'daki yegane meşru yönetim yapısı olduğu vurgulandı.

İki ülke, Türk Hava Yolları'nın Libya seferlerine yeniden başlaması hedefiyle gerekli saha incelemelerinin yapılması konusunda mutabakata varırken ikili ticaret hacminin de 5 milyar dolara yükseltilmesi hedeflerini teyit etti.

DW/CÖ,BÖ

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