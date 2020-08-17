Doğu Akdeniz gerginliği Yunanistan’da istifa getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili sarf ettiği sözlerin bir karışıklık yarattığını belirterek istifa etti.

Diakopulos, bir televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye’ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunanistan'ın kendi yetkisi dahilinde gördüğü alanda hidrokarbon kaynak bulabilmek için arama yapabildiğini, Yunanistan'ın buna engel olamadığını söylemişti. Bu sözler, Yunan hükümetinin Türk gemisi Oruç Reis'in Yunanistan'ın yetki alanı içerisinde çalışma yapmasına izin verilmediği yönündeki söylemiyle ters düşüyor. Özellikle muhalefetteki Syriza Partisi'nden konuyla ilgili tepki gelmesi üzerine Diakopulos sözlerini geri aldığını belirtmişti.

Çarşamba günü istifasını açıklayan Diakopulos, televizyon yayınında söylediği sözlerin Başbakan Mitsotakis ve partisi için "karışıklık ve sorun yarattığını” belirtti. Diakopulos, "Amacım bu değildi” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor.

Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.

NATO'dan Atina ile Ankara'ya çağrı

Doğu Akdeniz'de gerginlik devam ederken, uluslararası diplomatik alanda gerginliği azaltma girişimleri de sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi iki ülkeye aralarındaki tansiyonu düşürmeleri yönünde çağrıda bulundu.

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre Stoltenberg telefonla görüştüğü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bölgede yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu aktardı. Açıklamada, Stoltenberg'in tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğun bölge için en iyi çözüm olduğunu belirttiği ifade edildi. Stoltenberg'in durumun NATO müttefikliği dayanışmasına ve devletler hukukuna uygun olarak çözülmesi gerektiğini söylediği bildirildi.

AP,dpa/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe