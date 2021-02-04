 Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 16.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre, Cüceloğlu İstanbul’daki evinde düşüp kafasını yere çarpması sonucunda öldü.

Dogan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Cüceloğlu Twitter'da son paylaşımını vefat etmeden birkaç saat önce yapmıştı.

Dogan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Cüceloğlu Twitter'da son paylaşımını vefat etmeden birkaç saat önce yapmıştı.

Tanınmış psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Cüceloğlu, İstanbul’un Beşiktaş semtinde yaşadığı evinde vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu.

Cüceloğlu Twitter'daki son paylaşımını vefatından birkaç saat önce yapmıştı. 

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitiren Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Ardından ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji dalında doktorasını tamamlayan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD Fullerton’daki California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyen Cüceloğlu, 1990'dan itibaren kitaplarını Türkçe olarak yayınladı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ilk evliliğinden Ayşen, Elif ve Timur adında üç cocuğu bulunuyor.

Anka,DHA/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Restaurants in Istanbul

Meyhane kültürü: Tabelada durduğu gibi durmaz 04.02.2021

Türkiye'de hükümet, bağımlılıkla mücadele kapsamında "meyhane", "nargile kafe" gibi isimleri tabelalardan kaldırmayı planlıyor. Bu en çok, İstanbul’un kadim meyhane kültürünü devam ettirmeye çalışanları rahatsız ediyor.

Brandanschlag von Sivas Madımak Hotel

Türkiye Sivas Katliamı'nın firari sanıklarını istedi mi? 09.09.2020

Almanya’da yaşadığı bilinen ve kırmızı bültenle aranan üç Sivas Katliamı sanığının iadesi için Türkiye'nin gerekli yasal girişimleri yerine getirmediği iddia ediliyor. Bu konuda Almanya'ya da eleştiriler yöneltiliyor.

Türkei Schriftsteller Orhan Kologlu

Tarihçi Koloğlu hayatını kaybetti 17.04.2020

Ünlü tarihçi Orhan Koloğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Koloğlu’nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Özcan, Trans student

Ankara'da transların hukuk mücadelesi

Ankara'da saldırıya uğrayan, yaşadıkları semtleri terk etmeye zorlanan translar yaklaşık 15 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesine dikkat çekmeye çalışıyor. 2006-2007 yıllarında translara saldıranların dönemin Belediye Başkanı Gökçek ile ilişkili olduğu iddia ediliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  