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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/K.-H. Hildenbrand
EkonomiTürkiye

Doğal gaz ve elektriğe yüzde 20 zam

2 saat önce

Türkiye'de konutlarda kullanılan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe ise yüzde 50 zam yapıldı.

https://www.dw.com/tr/do%C4%9Fal-gaz-ve-elektri%C4%9Fe-y%C3%BCzde-20-zam/a-62988306

Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi.

BOTAŞ, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 20,4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 50,8 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 49,5 oranında artış yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin kullandığı doğal gazın yüzde 99'dan fazlasını yurt dışından ithal ettiğini hatırlatan BOTAŞ, pandemi ve Ukrayna'daki savaşın küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlara sebep olduğunu belirtti.

BOTAŞ, "1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Bu artışlara rağmen, özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir" denildi.

Elektrik zammı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da 1 Eylül'den geçerli olmak üzere mesken ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin fiyatında yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelerin kullandığı elektriğin fiyatında yüzde 30, sanayide kullanılan elektriğin fiyatında ise yüzde 50 oranında artış yapıldığını açıkladı.

EPDK da pandeminin ve Ukrayna savaşının etkilerini hatırlatarak "'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış, bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir" ifadesini kullandı.

DW,ANKA/CÖ,JD

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