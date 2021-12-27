 Doğal gaz faturaları cep yakıyor: ″Isınamıyoruz″ | Türkiye | DW | 30.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Türkiye

Doğal gaz faturaları cep yakıyor: "Isınamıyoruz"

Yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, doğal gaz faturalarından şikayetçi. Uzmanlar haftaya mecliste görüşülecek kademeli doğal gaz tarifesine şüpheyle yaklaşıyor.

Video izle 03:04

Türkiye'de özellikle dar gelirliler doğal gaz faturalarından şikayetçi. Kimileri elektrikli ısıtıcı tercih ederken, kimi vatandaşlar soğukta oturmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Konutlar için geçen yıl Aralıkta 1252 lira olan bin (1000) metreküp doğalgazın fiyatı 2021'in aynı ayında 1488 lira oldu. Hükümet "kademeli doğal gaz tarifesi"ni gündeme getirdi. Konu haftaya Meclis’te görüşülecek. AKP Grup Başkanvekili Elitaş, "Bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" dedi. Ancak uzmanlar bu tarifeye şüpheyle yaklaşıyor, 

Haberin ayrıntıları için videoya tıklayın!

Burcu Karakaş&Deniz Barış Narlı

© Deutsche Welle Türkçe  

Ayrıntıları göster DW Haber

DW Haber - 27.12.2021 27.12.2021

Feierabendverkehr vor der Schiffsanlegestelle Eminönü, Blick von oben, Istanbul, Türkei, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Sıfır ve ikinci el araçlar pahalanınca hasarlı araçlara ilgi arttı 24.12.2021

Verschiedene Geldscheine der türkischen Währung, aufgenommen am 06.10.2012 bei Dalyan. Foto: Jens Kalaene | Verwendung weltweit

"Kur korumalı TL vadeli mevduat" 60, 70'li yıllardaki sisteme benziyor mu? 22.12.2021

DW Haber - 20.12.2021 20.12.2021

İlgini çekebilir

A transmission tower in Turkey, August 2019

Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife tartışması 24.12.2021

Hükümetin yeni yılla birlikte elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeye geçme planı tartışmalara neden oldu. Tüketici Hakları Derneği’ne göre elektrik fiyatlarındaki kademelendirme net değil.

KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU. BAZI PAZARCILARIN TUM UYARILARA RAGMEN MASKE TAKMAMALARI DIKKAT CEKTI FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Enflasyon makası zam baskısını getiriyor 03.11.2021

Ekonomistler yüzde 20'ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da önümüzdeki günlerde toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.

Copyright: ANKA Nachrichten Agentur, alle Rechte sind für DW frei.

Enerji faturası kabarıyor, kömüre rağbet artıyor 09.11.2021

Yüksek doğalgaz ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli vatandaş kömür ve odun gibi alternatiflere yöneliyor. Satıcılar düşen alım gücü ile birlikte vatandaşın artık torba ile kömür aldığını söylüyor.

ARCHIV - Archivfoto vom 17.11.2005 zeigt einen Techniker beim Kontrollgang vor der Eröffnung der Gaspipeline Blauer Strom, die Erdgas durch das Schwarze Meer transportiert, in der Botas-Pumpstation Botas im Dorf Durusu in der Nähe der nordtürkischen Stadt Samsun. Die Türkei erhält wegen des Gasstreits zwischen Kiew und Moskau seit der vergangenen Nacht kein russisches Gas mehr aus ukrainischen Transitpipelines. Die Lieferungen seien gestoppt, sagte der türkische Energieminister Hilmi Güler am Dienstag (06.01.2008). Die Ukraine hatte die Gas-Kunden in Westeuropa wegen einer gedrosselter Zufuhr aus Russland vor ernsten Lieferproblemen gewarnt. EPA/KERIM OKTEN +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Enerji krizi: Elektrik ve doğalgazda zamlar kapıda mı? 02.10.2021

Ekim ayında elektriğe değil ancak elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı. Konut aboneleri için ise tarife değişmedi. Peki gelecek aylarda konut elektrik ve doğalgazına zam gelecek mi?