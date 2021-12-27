Doğal gaz faturaları cep yakıyor: "Isınamıyoruz"

Türkiye'de özellikle dar gelirliler doğal gaz faturalarından şikayetçi. Kimileri elektrikli ısıtıcı tercih ederken, kimi vatandaşlar soğukta oturmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Konutlar için geçen yıl Aralıkta 1252 lira olan bin (1000) metreküp doğalgazın fiyatı 2021'in aynı ayında 1488 lira oldu. Hükümet "kademeli doğal gaz tarifesi"ni gündeme getirdi. Konu haftaya Meclis’te görüşülecek. AKP Grup Başkanvekili Elitaş, "Bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" dedi. Ancak uzmanlar bu tarifeye şüpheyle yaklaşıyor,

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Burcu Karakaş&Deniz Barış Narlı

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