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Fotoğraf: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Doğal gazın fiyatı ne zaman düşecek?

55 dakika önce

Alman uzmanlar, Ukrayna Savaşı'nın ardından rekor kıran doğal gaz fiyatının seyrine ilişkin bir analiz yayınladı. Tahminlere göre, doğal gaz fiyatları 2020'lerin ortalarından itibaren düşecek.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından rekor seviyeye yükselen doğal gaz fiyatının  2020'lerin ortalarından itibaren düşmesi bekleniyor.

Köln Üniversitesi'ne bağlı Enerji Ekonomisi Enstitüsü (EWI) uzmanlarından Max Gierkink, "Analizlerimiz 2020'lerin ortalarından itibaren doğal gaz fiyatının 2021'deki tarihi seviyeye yaklaşacağını gösteriyor" dedi. Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) gazetesine açıklamalarda bulunan uzman, doğal gazın metreküp fiyatının "2 centin altına" düşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gaz piyasasında doğal gazın metreküp fiyatı 1,5 cent ile 2,5 cent arasında değişiyordu. Savaş sonrası Rusya'nın gaz sevkiyatının kesilmesi ile birlikte doğal gaz fiyatı da katlanarak arttı. EWI'nin tahminlerine göre, gelecek aylarda doğal gazın metreküp fiyatı 6 cent dolayında seyredecek.

Ancak Rus gazının devre dışı kalması  ile ortaya çıkan arz boşluğunun sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı ile ikame edileceğine dikkat çeken uzmanlar, LNG maliyetlerinin de fiyatlara yansıyacağını belirtiyor. Uzmanlara göre, bu nedenle doğal gaz fiyatı savaştan önceki kadar ucuzlamayacak. Ayrıca LNG'ye yönelik talebin de büyük olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu nedenle piyasadaki gerginliğin 2024-25'e kadar sürmesini bekliyor. NOZ gazetesine değerlendirmelerde bulunan Sefan Mellahn ve Ravi Srikandam, bu tarihlere kadar doğal gazın metreküp fiyatının 6-8 cent arasında değişmesinin beklendiğini söyledi.

Avrupa'da 2023 yılında 43 adet sıvılaştırılış doğal gaz (LNG) terminali bulunuyordu. Enerji krizinin derinleşmesi ile birlikte 44 terminalin daha inşasına karar verildi. Almanya'nın Wilhelmshaven kentinde bulunan ilk LNG terminali  ise aralık ayında faaliyete geçti.

AFP/BÖ,EC

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