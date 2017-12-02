Doğal afet kaynaklı kitlesel göç alarm veriyor

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC) 2019 yılının sadece ilk yarısında evlerini terk etmek zorunda kalan 11 milyon kişinin 7 milyonunun doğal afetler nedeniyle yerini değiştirmek zorunda kaldığını duyurdu.

Norveç Mülteci Konseyi tarafından desteklenen IDMC, bu yılın ilk altı ayının verilerini mercek altına aldığı raporunda, doğal afetler nedeniyle yerini değiştirmek zorunda kalan kişi sayısının 2019 yılının sonunda 3 kat artarak, yaklaşık 22 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

Kısır döngü uyarısı

IDMC Direktörü Alexandra Bilak, sadece ilk altı ayda 7 milyon kişinin doğal afetler nedeniyle evini terk etmiş olması ile ilgili olarak, "Bu rakamlar alarm verecek düzeyde yüksek, üstelik sadece yılın yarısını yansıtıyor" değerlendirmesini aktardı.

Bilak, "Bu oran aynı zamanda sorunların, çatışmaların çözümüne ve adaletsizliğe odaklanılmadığını, zorunlu yer değiştirmenin yeni kriz ve korumasızlığa yol açacak bir kısır döngüye yol açtığını gösteriyor" diye konuştu.

Mozambik'teki Idai Kasırgası'ndan altı ay sonra mağdurların yaşadığı çadırlar

Tahliyeler hayat kurtarabiliyor

IDMC raporuna göre Haziran ayına kadar en büyük doğal felaketler Hindistan ve Bangladeş’te etkili olan Fani ile Mozambik, Malavi, Zimbabve ve Madagaskar’da etkili olan Idai Kasırgası. Yine İran, Etyopya, Bolivya ve Filipinler’deki sel felaketlerinin büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekiliyor.

Bu arada IDMC’nin yarı yıl raporunda, Fani kasırgasında olduğu gibi, yapılan planlı, büyük çaplı tahliyelerin hayat kurtarabildiğine, kitlesel yer değiştirmenin kasırgalar geçtikten sonra insanların yıkılmış da olsa evlerine dönmesini sağlayabildiğine dikkat çekiliyor.

"Şoke edici"

Ancak Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, raporun ortaya koyduğu rakamların "şoke edici" olduğunu söyledi. Egeland, bu yılın ilk altı ayında doğal afetlerden kaçan 7 milyon kişinin dışında, 3 milyon 800 bin kişinin çatışmalar nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

"Görmezden gelinemez"

En çok ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalınan ülkeler Suriye, Yemen, Afganistan, Libya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

IDMC Direktörü Alexandra Bilak, ülke içinde yerinden edilmiş kişileri görmezden gelmeme çağrısı yaptığı uluslararası toplumu, yerinden edilmiş kişilere yardım etme, barışı teşvik etme, iklim değişikliğine ve etkilerine karşı önlem almaya davet etti.

Bilak, ancak bu yolla her yıl milyonların acı çekmesinin önlenebileceğini ve yoksullukla mücadele edilebileceğini kaydetti.

dpa, epd, Reuters/ DA, AÜ

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