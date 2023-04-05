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Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

1 saat önce

Diyarbakırlı lise öğrencileri Gül Karen Aça dünyanın en prestijli dokuz üniversitesinden, Avjin Aktop ise NYU Abu Dabi’den tam burslu kabul aldı

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Diyarbakır’da doğup büyüyen 18 yaşındaki lise öğrencisi Gül Karen Aça, iki yıl önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilmiş ve yaşam boyu eğitim bursu kazanmıştı.

Diyarbakır’daki Bahçeşehir Koleji’nde eğitimini sürdüren Aça’nın başarısı, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de dikkatini çekti. 
Dâhil olduğu projede plastiğe alternatif bir ürün geliştiren başarılı öğrenci, bu yıl Harvard ve Stanford'un aralarında bulunduğu 9 üniversiteden tam burslu kabul aldı. 

Karen’in en yakın arkadaşı, onun deyimiyle “Yoldaş”ı ise yine okulun en başarılı öğrencilerinden Avjin.
Çamaşır makinelerinde su ve elektrik kullanımını yüzde 90 oranında azaltan bir filtre geliştiren bir ekibin üyesi olan Avjin de kısa zaman önce Abu Dhabi New York Üniversitesi’nden tam burs kazandı. 

Öğrenciler bu başarılarının sırrını DW Türkçe'ye anlattı. 

Ayrıntılar için videoyu tıklayın!

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