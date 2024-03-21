Diyarbakır'da Nevruz için geniş güvenlik önlemleri

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde 15 Mart’tan itibaren Türkiye’nin değişik kentlerinde düzenlenen Nevruz etkinliklerinin sonuncusu bugün Diyarbakır’da düzenleniyor.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’ndeki Nevruz Parkı’nda yapılan etkinliğe her yıl olduğu gibi binlerce kişinin katılması bekleniyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala yapılan etkinlikte siyasi mesajların öne çıkacağı tahmin ediliyor. Program akışında DEM Parti’nin belediye başkan adaylarının tanıtımı da var.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, kutlamalar için hem Nevruz Parkı hem de kentin değişik yerlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamaların yapıldığı alanda sabah erken saatlerde dedektör köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı. Alanın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, sahnenin önüne 4 metre yüksekliğinde tel örgü çekildi. Alana çıkan tüm cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda zırhlı araç da konuşlandırıldı. Nevruz Parkı ve çevresindeki 136 bin metrekarelik alanda toplam 10 kilometre bariyer kuruldu. Etkinliğin yapıldığı alanda ve çevresinde 7 bin 500 polis görev yapıyor. Etkinlik, havadan helikopterlerle de takip ediliyor. Alana gelenler altı ayrı ana giriş kapısında oluşturulan üç kademeli arama noktasında kontrolden geçirilerek Nevroz Parkı’na alınıyor. Öte yandan etkinliğin yapılacağı alanda ateş yakılması için 2,5 ton odun istiflendi.

Kemal Kurkut’u anma

Nevruz alanına girişler bu yıl da her sene olduğu gibi saat 08.30 sıralarında başladı. Saat 10.00’da başlaması beklenen programda ise bazı gecikmeler oldu. DEM Parti de alanda çıkabilecek olası sorunlara karşı bin kişilik gönüllü grubunu görevlendirdi. Saat 10.00’da 2017'deki etkinlikte polis kurşunu ile öldürülen Kemal Kurkut’un anılması ile başlayan programda konuşmaların yanısına müzik dinletileri ve konserler de olacak.

Leyla Zana'nın uzun zaman sonra ilk kez konuşma yapması bekleniyor Fotoğraf: picture-alliance/dpa

Leyla Zana sürprizi

Nevruz etkinliğinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar birer konuşma yapacak. Bu yılki kutlamaların sürpriz ismi ise DEP eski milletvekili Leyla Zana. Uzunca bir süredir sessizliğini koruyan ve siyaset yapmayan Leyla Zana da bugünkü etkinlikte bir konuşma yapacak. Bölgede yeni bir çözüm sürecinin başlatılacağına dair iddialar ve yoğun bir beklenti var. Yıllar sonra konuşacak olan Zana’nın vereceği mesajlar ise merak konusu. 2013 yılındaki çözüm süreci de 21 Mart Nevruz Bayramı’nda Abdullah Öcalan’ın mesajının bu meydanda okunması ile başlamıştı.