Diyarbakır'da Narin Güran davası başlıyor

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili dava başlıyor.

Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili davanın ilk duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın (Çarşamba) başlıyor. Duruşmayı farklı partilerden milletvekilleri ile birlikte çok sayıda baro ve insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de izlemesi bekleniyor. Davada Güran Ailesi'ni sekiz avukat temsil edecek.

İddianamede 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede şüphelilerin olay saatinde ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulduğu belirtiliyor.

Ancak savcılık, Narin'in neden öldürüldüğüne ilişkin bir sonuca varamıyor. Şüphelilerin "belirlenemeyen bir sebep ve saikle" Narin Güran'ı boğarak öldürdükleri anlatılan iddianamede, sanıkların atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu vurgulanıyor.

Narin Güran en son okul kamerasında görüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran, en son Kur'an kursundan çıktıktan okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Evine giden patikaya yönelen Güran'dan daha sonra bir daha haber alınamadı, ailesi ise resmi olarak kayıp ihbarını yine aynı gün saat 20:43'te 112'ye yaptı.

Narin Güran'ın evine giden yol Fotoğraf: Hozan Adar/DW

Küçük kızın cesedi, yaklaşık üç hafta süren aramalar sonucunda 12 Eylül'de köye yakın mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde gömülmüş şekilde bulundu.

Cesedinde 19 gün boyunca suda kalması nedeniyle bozulmalar meydana gelen Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Adli Tıp, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğü yönünde rapor hazırladı.

Tavşantepe köyündeki şüpheli olaylar

Narin Güran'ın ailesi kızlarının kaybolduğunu öne sürerken küçük kızın aranma sürecinde Tavşantepe köyünde şüpheli olaylar yaşanmaya başlandı.

Narin Güran aranırken 22 Ağustos'ta kuzeni Muhammed K. tarafından küçük kızın terliğinin Suriyelilerin çadırının yakınında bulunduğuna ilişkin sahte ihbar yapıldı. Aramalar kasıtlı olarak Suriyelilere yönlendirilmeye çalışıldı. İddianamede de amca Salim Güran'ın da arama çalışmalarını yanlış yönlendirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Aile bireyleri, küçük kızın kaybolduğu saat dilimi konusunda da sürekli farklı saatler verdi. Bu nedenle arama çalışmaları, saat 18:40 ve sonrasının kamera kayıtlarına yönlendi.

Diğer yandan 24 Ağustos'ta havanın rüzgârsız olmasına karşın elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucunda yangın çıktı. Savcılık, bu yangının aramaların engellenmesi amacıyla aile bireyleri tarafından çıkarıldığını iddianameye yazdı.

Salim Güran'ın aracında DNA çıktı

Soruşturmada aile bireylerinin cep telefonlarına ancak dokuz gün sonra, 30 Ağustos'ta el konuldu.

Aynı gün durumundan şüphelenilen Salim Güran'ın aracında yapılan incelemede, aracın şoför koltuğunda küçük kızın DNA'sı tespit edildi. Ayrıca aracın sağ arka kapı iç kısmında bulunan kıl numunesi de Narin'e ait çıktı.

Narin Güran aranırken evinin etrafında bekleyen araçlar Fotoğraf: Hozan Adar/DW

31 Ağustos'ta gözaltına alınan Güran, 2 Eylül'de tutuklandı. Güran'ın telefonunda yapılan incelemede görüşme kayıtlarını sildiği belirlendi. Diğer şüpheli aile bireylerinin de telefonlarının 21 Ağustos günü kayıtlarının silindiği tespit edildi.

Anne oğlunu korumaya çalıştı

Bu tutuklamanın ardından soruşturma, Güran Ailesi'ne doğru derinleştirildi. 2 Eylül'de jandarma personelinin görüştüğü anne Yüksel Güran'ın oğlu Enes Güran'ı koruma çabası içine girdiği, tedirgin davranışlar sergilediği tutanak altına alındı. Tutanakta anne Güran'ın "Narin'in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim?" dediği kayıt altına alındı. Soruşturmanın tutuklu sanığı ağabey Enes Güran'ın sağ kol iç kısmında diş izi ile sağ gözaltında morluk tespit edildi.

Narin Güran'a ait cansız bedenin bulunduğu 8 Eylül'de, küçük kızın evinde kadınlar arasında yaşanan bir tartışma da tutanak altına alındı. Küçük kızın kuzeni Melike G., topluluğa doğru "Biz bir şey yapmadık" dedi. Amcası Hüseyin G.'ın imam nikahlı eşi Maşallah G. karşısında Salim Güran'ın eşi Melek G. varken "Herkes her şeyi biliyor, beni konuşturmayın" şeklinde bağırdı. Narin'in kuzeni Birsen G., Yüksel Güran'a hitaben "Biz mi yaptık sanki üzerimize geliyorsunuz" diye karşılık verdi. Remziye Ç. ve Yasemin G. adlı iki kadının "Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi" derken Nesrin G. ise Yüksel Güran'a doğru "Or.spu" şeklinde bağırdı.

Narin kaybolduktan sonra kameraya giren şüpheli araç

Güran'ın cesedinin bulunmasının ardından Tavşantepe köyünün karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera da incelendi.

Buna göre saat 15:41:56'da şüpheli bir araç kamera açısına giriyor ve araç 15:44:43 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda duruyor. Kamera saatine göre araç, 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrılıyor.

Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Kırmızı renkli olduğu tespit edilen aracın, Salim Güran'ın yarın arkadaşı olan Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı belirlendi.

Nevzat Bahtiyar: Narin'in cesedini ben gömdüm

Gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar ise ilk ifadesinde küçük kızın cesedini battaniye içinde Salim Güran'ın kendisine para karşılığı gömmesi için verdiğini belirterek kendisinin de çuvala koyduğu cesedi dere yatağına gömdüğünü söyledi.

Bahtiyar, Salim Güran'ın kendisine 200 bin TL para önerdiğini, aksi durumda ailesiyle tehdit ettiğini öne sürdü.

Bahtiyar'ın ahırında yapılan aramada küçük kızın cesedinin bulunduğu çuvalın seri numarasına ait başka çuvallar bulundu.

Nevzat Bahtiyar, soruşturmada 21 Eylül 2024 tarihinde ise yeni bir ifade verdi. Bu ifadesinde saat 15:08 sıralarında Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını savunan Bahtiyar, şunları anlattı:

"Sonrasında Salim Güran, beni Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenmek suretiyle yanına çağırdığında ben Salim Güran'ın yanına yani Arif Güran'ın evinin olduğu tarafa gittim. Daha sonra Salim Güran ile Arif Güran'ın evine girdik. Eve girdiğimizde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalı vaziyetteydi. Ben evin içinde Enes Güran, Yüksel Güran, Eren Güran, Muhammed ya da başkaca bir kimseyi görmedim. Herhangi bir seste duymadığımdan kapıları kapalı olan odaların içerisinde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum."

Eve girdiklerinde Salim Güran'ın kendisini solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin Güran'ı yerde hareketsiz yatar vaziyette gördüğünü öne süren Bahtiyar, şu iddialarda bulundu:

"Hatırladığım kadarıyla Narin Güran'ın ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim Güran bana 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sende benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200.000 TL para veririm' şeklinde konuştu. Narin Güran'ı Salim Güran ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Battaniyeye koyduktan sonra Salim Güran cesedi bana verdi."

Narin Güran'ın Tavşantepe köyündeki evi Fotoğraf: Hozan Adar/DW

Cesedi battaniye içinde kendi ahırına götürüp çuvala koyduğunu savunan Bahtiyar, cesedi götürürken geriye dönüp baktığında Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına alıp ağlayarak baktığını gördüğünü kaydetti.

HTS kayıtlarına göre şüpheliler cinayet anında evdeydi

Dosyaya, şüphelilerin HTS kayıtları da girdi.

Bu kayıtlara göre, Salim Güran saat 14:52'de evinden çıkarak Arif Güran'ın evine yöneldi. Saat 15:22'de küçük kızın evinde sinyal veren Salim Güran, saat 15:32'ye kadar evin içinde haraketli şekilde bulunmaya devam etti. Saat 15:36'da ahırın arka kısmına geçen Salim Güran, saat 15:52'de dosyanın şüphelilerinden Mehmet Selim A.'yı aradı.

Salim Güran, saat 16:10'da Narin Güran'ın evinden ayrıldı. Yüksel Güran'ın HTS kayıtları da küçük kızın kaybolduğu saatlerde evinde olduğunu gösteriyor.

Nevzat Bahtiyar'ın ise saat 15:26'da Arif Güran'ın evinin önüne geldiği, 15:35'e kadar evde olduğu belirlendi.

Salim Güran'ın telefonu ayrıca aynı akşam saat 22:47'de küçük kızın cesedinin bulunduğu yere geldi. Amca Güran, 22.55'te ise buradan ayrıldı. 21 Ağustos gece saatlerinin kameralarına bakıldığında bir aracın saat 22:48'de cesedin bulunduğu dere yatağına geldiği, 22:55'te ayrıldığı tespit edildi.

Savcılık, gece karanlığında plakası tespit edilmeyen aracın Salim Güran'a ait olduğunu öne sürdü.

Dört kişi dışındaki diğer şüphelilerin dosyası ayrıldı

Soruşturma kapsamında 26 kişi şüpheli olarak sorgulandı. Bunlardan arasında amca ve köy muhtarı Salim Güran, Narin'i dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran'ın arasında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Dava açılan 4 kişi dışındaki diğer şüpheliler, suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek iddiası ile tutuklandı.

Dosyası ayrılan şüphelilere yönelik soruşturma halen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

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