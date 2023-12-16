Diyarbakır'da İYİ Parti'den toplu istifa

Cuma günü İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun ardından, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu da, 12 bin 750 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun partisinden istifa etmesinin ardından, partinin Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu da istifasını açıkladı.

Salim Ensarioğlu'nun oğlu olan Vejdin Ensarioğlu, konuyla ilgili basın açıklamasında, "Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Sayın Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti'den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Salim Ensarioğlu istifa etmişti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, 15 Aralık Cuma günü, X hesabından yaptığı açıklamada, "...bölgenin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Said'e dönük hadsiz çevrelerin hakaretlerine karşı verdiğim cevapta, İskilipli Atıf Hoca da olduğu gibi naaşlarının ailelerine teslim edilmesini belirttiğim makul ve insani taleplerden sonra kendi partidaşlarım başta olmak faşizan odaklar tarafından sosyal medyada lince uğradım. Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir" ifadelerini kullanmış ve "İYİ Parti ile kendini bir araya getiren siyasal gerekçelerin ortadan kalktığını" belirterek istifasını duyurmuştu.

1987-1991 yılları arasında Doğru Yol Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevinde bulunan Salim Ensarioğlu, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde milletvekilliği, 51, 52 ve 54'üncü hükümetlerde de devlet bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Galip Ensarioğlu da, halihazırda TBMM'de AK Parti Diyarbakır Milletvekili olarak yer alıyor.

DW,DHA / ET,JD

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